PROVINCIA DELL’AQUILA: PRESENTATO IL  PROGETTO PER IL RITORNO NELLA SEDE DI VIA SANT’AGOSTINO

L’AQUILA – Parte l’iter per il ritorno degli uffici dell’Amministrazione provinciale dell’Aquila nella storica sede di via Sant’Agostino, in pieno centro nel capoluogo regionale, gravemente danneggiata dal sisma del 6 aprile di 14 anni fa: i lavori verranno avviati nelle prossime settimane e, secondo una stima, dovrebbero avere la durata massima di 700 giorni.

Questa mattina, nella sede provvisoria in via Via Monte Cagno all’Aquila, è stato presentato il progetto che prevede la costruzione di un nuovo edificio dopo la demolizione della struttura originaria avvenuta nei mesi scorsi.

Le caratteristiche della moderna, sicura ed innovativa struttura, sono state illustrate stamani davanti al presidente della Provincia, Angelo Caruso, al vicepresidente, Vincenzo Calvisi, al consigliere Gabriella Sette, Lega, e ai dirigenti provinciali dagli ingegneri Luciano Viero, Enzo Ferragosti ed Eliseo Iannini: questi ultimi professionisti hanno rappresentato le imprese che si sono aggiudicati l’appalto, rispettivamente “Prisma Engineering S.r.l.”, “Kostruttiva S.c.p.a.” e “Costruzioni Iannini”.

Il costo complessivo è di 15 milioni di euro, di cui 12 milioni di euro per i lavori e 3 milioni per spese tecniche e procedurali.

Il nuovo palazzo si svilupperà su 5 livelli per complessive 35 zone uffici oltre a sale riunioni, servizi igienici, una sala espositiva e spazi di attesa. L’ultimo piano sarà dedicato alla presidenza. È previsto, inoltre, un piano interrato che sarà destinato ad area parcheggio per una capienza che va fino a 17 autovetture. La superficie totale sarà di oltre 1000 metri quadrati.

“Il ritorno nella storica sede di Via Sant’Agostino è per l’ente molto significativo non solo per gli amministrativi ma per tutti coloro che quotidianamente fanno del loro meglio per la nostra Provincia – spiega Caruso – È un obiettivo che ci siamo posti sin dal principio del nostro mandato. Le ferite provocate dalla tragedia del terremoto dell’Aquila non si rimargineranno mai, ma oggi è stato fatto un importante passo verso una definitiva rinascita che inorgoglisce tutti noi”.