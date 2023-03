PROVINCIA DELL’AQUILA: SINDACO CAMILLI, “BENE STANZIAMENTO PER LA VIABILITÀ VALLE SUBEQUANA”

L’AQUILA – Ammonta a un milione di euro lo stanziamento deliberato oggi per la Valle Subequana dal Consiglio provinciale dell’Aquila riunito in modalità mista ovvero con la possibilità di partecipare anche in via telematica.

A darne notizia il Sindaco di Acciano e Consigliere provinciale Fabio Camilli che ha collaborato fattivamente alla programmazione dei diversi interventi approvati in tema di viabilità.

“Con l’approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025 e della conseguente variazione al Bilancio, è stato raggiunto un risultato importante ma purtroppo non sufficiente. Gli interventi programmati, infatti, risolveranno solo in parte i gravi problemi della viabilità nel territorio provinciale e in particolare nella Valle Subequana. Un’area interna a a cui bisogna dedicare maggiore attenzione dopo quanto accaduto il 18 gennaio scorso”, dichiara Camilli,

Il riferimento è al cedimento del ponte sulla SP11 Sirentina nel Comune di Molina Aterno dove, a seguito del sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, non è stato possibile procedere neanche ai lavori di rimozione dell’infrastruttura crollata. Lavori che saranno realizzati appena possibile e per i quali è stata prevista la somma di 350 mila euro.

“Se questa è la cifra necessaria solo per rimuovere quello che è crollato,” continua Fabio Camilli che esprime anche fiducia e solidarietà ai dipendenti dell’Amministrazione provinciale coinvolti nell’indagine della Procura, “è facile immaginare che la cifra necessaria per ricostruire il ponte sarà di qualche milione e i tempi sicuramente lunghi. Per questo motivo e per il fatto che il venir meno dell’infrastruttura stradale a Molina Aterno ha determinato un aumento del traffico veicolare sulla stessa SP11 nel tratto del Comune di Castelvecchio Subequo nonché sulla SP48 dove da tempo si attendono interventi di messa in sicurezza, allo stanziamento attuale di oltre 650 mila euro per la Sirentina e la SP9 Marsicana deve subito seguire un ulteriore stanziamento sempre per le strade della Valle Subequana. Manovra non impossibile in considerazione anche di quanto emerso nel corso della seduta del Consiglio e cioè del positivo risultato dell’attività di recupero dell’addizionale provinciale sulla tassa rifiuti, grazie alla quale sono stati già finanziati interventi sulla viabilità per circa due milioni di euro”, conclude Camilli.