PROVINCIA DELL’AQUILA: STANZIATI OLTRE 6 MILIONI PER VIABILITÀ NELLA MARSICA

L’AQUILA – È stata approvata la variazione di bilancio dal Consiglio provinciale dell’Aquila. Oltre 6 milioni di euro vengono stanziati per la Marsica in aggiunta agli altri interventi già previsti in bilancio, per far fronte alle diverse criticità viabili del territorio.

In particolare, vengono finanziate le seguenti opere: Sp 20 “Marruviana” 714.000 euro (in aggiunta ai 3 milioni già stanziati per adeguare il quadro economico agli aumenti intervenuti), SP 89 “Dorsale Palentina”, SP 23 “Alto Liri” dir. Sante Marie (lavori urgenti di manutenzione straordinaria) 620.000, SP 69 “Sabinese” (Ripristino pavimentazione ammalorata) 328.000; SP 89 “Dorsale Palentina” (ripristino condizioni instabilità al Km 10+900,. Km 14+200 e Km 21+300 862.000), SP 107 ” Villa Romana” (Sistemazione urgente corpo stradale franati Km 9+800 780.000), SP 27 ‘Del Cavaliere” (Intersezioni diramazioni Oricola, Rocca di Botte e Pereto 300.000 euro), SP 62 ‘ Palentina” (manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali Comuni Avezzano Magliano Scurcola 570.000), SP 20 ” Dir. Incile” (rifacimento pavimentazione stradale e sistemazione guard rail 480.000), SP 22 “circonfucense” (rifacimento pavimentazione stradale 817.000), rotatoria Comune di Magliano dei Marsi intersezione SS. 578 e SP 62 “Palentina” 295.000), SP 22 ‘circonfucense” progetto per completamento variante centro abitato Luco dei Marsi 150.000), SP 17 ” Del Parco Nazionale d’Abruzzo” (lavori di regimazione acque Comune di Pescina) 50.000).

Sono state inoltre stanziati 450.000 euro per manutenzioni straordinarie in diverse strade provinciali”.

Soddisfazione hanno espresso il Consigliere Vicario per la Marsica e delegato alla viabilità Gianluca Alfonsi, il Consigliere delegato alla edilizia scolastica Dino Iacutone e il Consigliere Quirino D’Orazio: ” la Marsica, con queste risorse, che si aggiungono a quelle già precedentemente programmate con il bilancio, riceve una significativa risposta alle criticità viarie che Sindaci e Amministratori ci hanno evidenziato. Stiamo cercando di attenzionare con equilibrio tutti i comprensori del vasto territorio marsicano secondo una scala di priorità delle varie criticità che i competenti Uffici ci indicano concludono i Consiglieri marsicani”.