PROVINCIA DI CHIETI: APPALTATI I LAVORI PER CINQUE ARTERIE VIARIE

CHIETI – “Sono stati appaltati i lavori di messa in sicurezza di cinque arterie provinciali ricadenti tutti nel Distretto 6, rispettivamente nei Comuni di Archi, Castiglione Messer Marino, Monteferrante/Roio del Sangro, Carunchio e Castelguidone. Le arterie interessate dai lavori sono le Strade Provinciali N. 115 “Perano -Tornareccio”, N. 152 “Castiglione – Crocetta di Colledimezzo”, N. 155 “Colledimezzo – Borrello”, N. 186 “Ponte Treste – Ponte Rio Torto” e N. 198 “Castiglione – Castelguidone”.

Lo rende noto il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna che sottolinea che gli interventi previsti consistono in lavori di manutenzione straordinaria e precisamente nel rifacimento delle pavimentazioni stradali, nei tratti più ammalorati, e nel rifacimento della segnaletica orizzontale per un importo complessivo di 546mila euro (546.604,03 euro).

“Prosegue dunque il nostro impegno per la messa in sicurezza delle strade provinciali. Impegno che continuerà anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza viaria di altre arterie di nostra competenza rendendo le stesse efficienti e funzionali”, continua e conclude Menna che fa sapere che a stretto giro di giorni si procederà ad appaltare ulteriori lavori di messa in sicurezza delle strade.

Questi nel dettaglio i lavori che verranno effettuati:

S.P. n. 115 “Perano – Tornareccio”, che dalla S.P. n. 119 “Sangritana” giunge fino alla S.P. n. 216 “Ex S.S. n.364 di Atessa”, per il tratto compreso tra il km. 8+000 e il km. 10+650 circa, ricadente nel Comune di Archi;

S.P. n. 152 “Castiglione – Crocetta di Colledimezzo”, che dalla S.P. n. 216 “Ex S.S. n. 364 di Atessa” giunge fino alla S.P. n. 212 “Ex S.S. n. 84 – Istonia”, per il tratto compreso tra il km. 1+000 e il km. 3+500 circa, ricadente nel Comune di Castiglione Messer Marino;

S.P. n. 155 “Colledimezzo – Borrello”, che dalla S.P. n. 216 “Ex S.S. n. 364 “di Atessa” giunge fino a Roio del Sangro, per il tratto compreso tra il km. 8+350 e il km. 12+100 circa, ricadente parte nel Comune di Monteferrante e parte nel Comune di Roio del Sangro;

S.P. n. 186 “Ponte Treste – Ponte Rio Torto”, che dalla S.P. n. 212 “Ex S.S. n. 84 – Istonia” giunge fino alla S.P. n. 162 “Carpineto Sinello – Castiglione M.M.”, per il tratto compreso tra il km. 0+700 e il km. 2+800 circa, ricadente nel Comune di Carunchio;

S.P. n. 198 “Castiglione – Castelguidone”, che dalla S.P. n. 212 “Ex S.S. n. 84 – Istonia” giunge fino alla S.S n. 650 “di Fondo Valle Trigno”, per il tratto compreso tra il km. 15+700 e il km. 19+400 circa, ricadente nel Comune di Castelguidone.