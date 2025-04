PROVINCIA DI CHIETI: OK AL BILANCIO CONSUNTIVO. INVESTITI 43 MILIONI PER SCUOLE E STRADE

CHIETI – La Provincia di Chieti chiude il rendiconto dell’esercizio 2024 con un risultato di amministrazione pari a 47.433.911 euro e un avanzo disponibile di 7.340.000 euro che sarà alla manutenzione straordinaria di scuole e strade provinciali. Il documento finanziario, approvato questa mattina dal consiglio provinciale, conferma la solidità dei conti provinciali e testimonia l’impegno nella gestione responsabile delle risorse pubbliche, anche in un contesto caratterizzato da forti cambiamenti normativi e dalla necessità di dare attuazione ai progetti del PNRR.

La Provincia di Chieti ha adempiuto ai propri obblighi nei confronti dello Stato contribuendo alla finanza pubblica per un importo complessivo di 16.551.872 euro. Parallelamente, ha attivato investimenti strategici per il territorio, destinando oltre 43 milioni di euro a progetti finanziati con i fondi PNRR e PNC, con interventi significativi su viabilità, edilizia scolastica e rigenerazione urbana. I 7.340.000 euro di avanzo (6.896.620 euro di parte disponibile e 439.000 euro derivanti da avanzi destinati agli investimenti) sono stati destinati, dopo l’approvazione di un emendamento presentato e approvato dalla maggioranza, alla manutenzione straordinaria dei sei distretti manutentivi in cui sono suddivisi i 1600 km di strade di competenza provinciale, all’acquisto di mezzi e attrezzature a servizio della viabilità e all’edilizia scolastica.

La cassa al 31 dicembre 2024 si è attestata a quota 57.890.699 euro, un dato che conferma la buona capacità di gestione della liquidità. Particolarmente positiva è la performance nei pagamenti verso i fornitori, che avvengono in media entro 15 giorni a fronte dei 30 consentiti dalla legge, segno di efficienza e attenzione ai rapporti con il tessuto economico locale.

Il risultato finanziario riflette una gestione equilibrata, che ha consentito di sostenere spese correnti per 39 milioni di euro, di cui la voce più importante è rappresentata dal contributo alla finanza pubblica, che incide per il 42,34% sulla spesa corrente. Per ogni 100 euro che la Provincia di Chieti gestisce, 42 deve trasferirli allo Stato per effetto della legge Delrio; il resto è stato utilizzato per garantire il funzionamento dei servizi provinciali e supportare le attività fondamentali per cittadini e imprese.

“La chiusura del bilancio consuntivo 2024 conferma la solidità della Provincia di Chieti e la capacità dell’ente di affrontare sfide complesse. L’importante risultato di amministrazione, raggiunto grazie al lavoro dei dirigenti e degli uffici provinciali, ci permette di guardare al futuro con fiducia, continuando a investire sulle scuole, sulle strade e sui servizi per il territorio. Il nostro obiettivo rimane quello di tradurre le risorse disponibili in opere e progetti concreti, a beneficio delle comunità locali. Un obiettivo che viene però ostacolato dai pesanti tagli del governo Meloni per il comparto Province: solo per Chieti ammontano a 5,8 milioni di euro in meno nel triennio 2025/2027. Tagli che significano meno risorse per strade e scuole, tagli che si ripercuotono sui cittadini e sui territori rappresentati dai 104 sindaci, anche loro sempre più sconfortati da queste politiche miopi del governo nazionale”, dichiara il presidente Francesco Menna.