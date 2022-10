PROVINCIA DI CHIETI: TRE MILIONI PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE, L’ELENCO DEGLI INTERVENTI

CHIETI – “Ventotto interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza delle strade provinciali per una spesa complessiva di quasi 3 milioni di euro (2.901.491,17 euro) inizieranno a breve segno della grande attenzione che abbiamo riservato alla tutela e alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e quale risposta concreta agli Amministratori e ai cittadini”.

Lo rende noto il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, che precisa che le gare d’appalto per l’affido dei lavori partiranno nei prossimi giorni.

“Fin dal nostro insediamento, come Amministrazione provinciale abbiamo voluto intraprendere con celerità un percorso di interventi mirati alla salvaguardia e al ripristino delle infrastrutture stradali di nostra competenza”, aggiunge Menna che ringrazia i deirigenti, i funzionari e i dipendenti della Provincia “per la solerzia e la diligenza che ogni giorno mettono in campo”.

“È nostro impegno portare a compimento tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati e che abbiamo preso con i sindaci, con gli amministratori e con i cittadini. Tra questi obiettivi c’è ovviamente la messa in sicurezza delle strade. Un percorso iniziato dieci mesi fa e che proseguirà con celerità nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”, conclude Menna che fa sapere che per l’annualità 2023 sono già state destinate ulteriori risorse.

Queste le strade provinciali che saranno oggetto di interventi:

SP 21 “Sbraccia” nel comune di Casalincontrada;

SP 62 Santa Liberata-Tamarete;

SP 27 Torre Ciarracpico nel Comune di Francavilla al Mare;

SP 40 Pelusi nel Comune di Tollo;

SP 209 Ex SS 5 Rac. Tiburtina Valeria (via per Popoli);

SP 3 Tricalle -San Martino;

SP 23 Ripa Teatina-Francavilla al Mare nel Comune di Ripa Teatina;

SP 125 Lama dei Peligni-Palena;

SP 215 Ex SS 363 Guardiagrele – località San Vincenzo;

SP 218 Ex SS538 Maruccina nel Comune di Orsogna;

SP 147 Villa Santa Maria-Montebello sul Sangro” nel comune di Villa Santa Maria;

SP 100-84 Pedemontana e “Colli-Lentesca” nel comune di Sant’Eusanio sul Sangro;

SP 132 “Torricella Peligna-Fallo” nel tratto di Montenerodomo-Fallo;

SP 164 “Quadri-Stazione di Palena” nel tratto Quadri Pizzoferrato;

SP 119 Sangritana località Ponte Sant’Egidio in Paglieta;

SP 110 Torricella – Altino;

SP 156 Traversa di Montelapiano;

SP 212 Ex SS86 Istonia (Vasto Marina-Castiglione);

SP 187 Trignina (San Salvo-Carunchio);

SP 170 Punta Penna;

SP 203 Celenza-Fondovalle Trigno;

SP 155 Colledimezzo-Borrello in prossimità del Comune di Monteferrante;

SP 150 Fondovalle Sinello 2;

SP 150 Fondovalle Sinello 2;

SP 120 Traversa di Archi;

SP 216 Atessa – centro abitato di Colledimezzo;

SP 212 Castiglione Messer Marino-Torrebruna.