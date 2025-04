PROVINCIA DI TERAMO: OPERAZIONI DI PASQUA CARABINIERI, A TORTORETO ARRESTI PER FURTI IN DISCOTECA

Anche nella giornata di Pasqua e nella notte appena trascorsa i Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo, al fine di consentire ai cittadini di poter trascorrere in serenità le feste hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, rafforzando i normali servizi delle Compagnie dipendenti (Alba Adriatica- Giulianova e Teramo) con il massiccio impiego di pattuglie a piedi e automontate e con carabinieri in divisa ed abiti civili ciò al fine di prevenire e reprimere i reati in genere e in particolare quelli contro il patrimonio.

Il dispositivo per quanto attiene il Comune di Roseto degli Abruzzi è stato rinforzato con l’impiego dei carabinieri della Compagnia Intervento Operativo del 6° Battaglione di Firenze.

Nel corso dei servizi oltre all’identificazione di persone e controllo di mezzi, si è provveduto alla vigilanza di zone residenziali ove parecchie abitazioni sono state lasciate vuote dai proprietari che si sono recati a trascorrere la Pasqua fuori casa. Inoltre sono stati attentamente vigilate le zone industriali, artigianali e commerciali. Presidiate le zone attigue ai locali di aggregazione frequentati soprattutto da giovani al fine di scoraggiare gli stessi a far uso di sostanze stupefacenti ovvero di alcolici e poi mettersi alla guida di mezzi creando pericolo per se stessi e per gli altri utenti della strada. Nonostante ciò:tre utenti della strada sono risultati positivi all’assunzione di alcool oltre i limiti consentiti dalla norma, tutti sono stati privati della patente di guida.

Particolare attenzione è stata posta dai Carabinieri nella vicinanza alle fasce deboli della popolazione e specialmente agli anziani che hanno trascorso le festività in solitudine.

Molti comandanti di stazione, specialmente quelli dei piccoli centri delle zone montane si sono recati in alcune abitazione ove dimoravano anziani per portare la vicinanza dell’Arma in questo periodo di festa. In tale contesto il Comandante della Stazione di Pietracamela Maresciallo Alessandro Francellini unitamente ai sindaci di Fano Adriano e Pietracamela e in accordo con il Parroco, a margine delle celebrazioni Pasquali hanno incontrato i fedeli per metterli in guardia circa le truffe ordite nei confronti delle persone anziane. Questa iniziativa si colloca all’interno della politica di comunicazione portata avanti dall’Arma al fine di raggiungere il maggior numero possibile di persone allo scopo di prevenire il fenomeno delle truffe agli anziani

A Tortoreto, i carabinieri dei comandi stazioni di Corropoli e Campli, al termine dei necessari accertamenti, hanno segnalato in stato di libertà un uomo e una donna residenti rispettivamente nel Fermano e nell’Ascolano per concorso in furto aggravato. I due la scorsa notte venivano individuati dai militari operanti in seguito a ricostruzioni testimoniali e parziale riscontro delle immagini dell’impianto di videosorveglianza all’interno discoteca “plaza”,infatti sulla pista da ballo del citato locale, approfittando della calca, avvicinavano gli avventori da tergo strappando le collanine o sottraendo, con destrezza, portafogli e telefoni cellulari. Sono stati accertati una ventina di episodi. La refurtiva è stata per la maggior parte recuperata in quanto era stata abbandonata nei bagni discoteca, contestualmente è stata restituitaagli aventi diritto. Sul conto dei due soggetti sono in corso le attività per segnalarli ai fini dell’irrogazione di una misura di prevenzione che li allontani da questa provincia.

A Teramo i Carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato per violazione al foglio di via obbligatorio un uomo sorpreso in corso Cerulli nonostante avesse il divieto di recarsi in città. L’uomo espletate le formalità di rito è stato allontanato da Teramo. E proprio a Teramo i Carabinieri della Stazione di San Nicolò a Tordino stanno continuando le indagini che hanno visto nella notte di Pasqua l’arresto di un uomo che ha rapinato un altro nel sedime del parco fluviale.

In Alba Adriatica, i carabinieri della locale stazione, hanno identificato e deferito all’A.G. un uomo per danneggiamento aggravato. L’attività dei militari dell’Arma è stata avviata a seguito della denuncia di una donna del luogo che aveva lasciato in ricarica in una colonnina elettrica di Campli la propria auto marca Tesla. Al ritorno si era accorta che qualcuno l’aveva danneggiata mediante graffi sulla fiancata con un mezzo acuminato. I militari a seguito dell’acquisizione delle immagini della videosorveglianza della zona ma anche di quelle di cui l’autovettura era dotata sono arrivati all’identificazione dell’uomo che dai primi accertamenti avrebbe senza alcun apparente motivo, danneggiato – rigando con un chiodo – la fiancata dell’autovettura.