PROVINCIA DI TERAMO: TORNA IL SERVIZIO CIVILE CON DIECI GIOVANI SELEZIONATI

TERAMO – Il Presidente della Provincia, questa mattina, ha accolto i dieci giovani selezionati con i bandi del servizio civile. Dopo dieci anni, quindi, l’Ente torna ad ospitare il servizio civile grazie ad un progetto coordinato dalla Cooperativa Formatalenti.

“Un’adesione fortemente sentita perché abbiamo voglia di ascoltare le voci dei giovani e credo che l’interazione fra i dipendenti dell’Ente e le nuove generazioni che si affacciano alle scelte della vita rappresenti una occasione di crescita per tutti; il Servizio Civile è anche un’occasione straordinaria per loro, per comprendere come funziona la pubblica amministrazione e lo Stato nel suo rapporto con i cittadini e con le esigenze della comunità” ha affermato Camillo D’Angelo.

I ragazzi hanno un’età compresa fra i 18 e i 28 anni, due i progetti in cui saranno impegnati: un primo gruppo lavorerà nella promozione della storia e della cultura del territorio quindi nella promozione turistica; il secondo elaborerà progetti in ambito sociale con particolare riferimento ai temi dell’inclusione, della pace, della gestione non violenta dei conflitti attraverso gli strumenti dell’arte, della cultura e dello sport.