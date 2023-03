PROVINCIA L’AQUILA: 297MILA EURO PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRADALE SU SP 42 “DI COLLEPIETRO”

L’AQUILA – Interventi di manutenzione stradale e di rifacimento della segnaletica per 297mila euro sulla SP 42 “di Collepietro”.

A comunicare lo stanziamento dei fondi è l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila.

L’iniziativa rientra nel “Piano degli Interventi 2021/2026”, relativo al fondo complementare al piano nazionale di rilancio e resilienza (PNRR) per la manutenzione straordinaria delle strade delle aree interne individuate dalla vigente SNAI (strategia nazionale aree interne).

“Si tratta di interventi mirati per migliorare la viabilità in un punto strategico del nostro territorio – dichiarano in una nota il vicepresidente Vicenzo Calvisi e la consigliera delegata alla viabilità Gabriella Sette – un’ulteriore e concreta dimostrazione d’attenzione alle esigenze delle aree interne della nostra provincia”.

Soddisfazione è stata manifestata anche dal presidente della Provincia Angelo Caruso: “Ringrazio gli uffici della Provincia che hanno lavorato ad un procedimento che rappresenta un bel segnale di vicinanza di quest’Amministrazione alle aree interessate”.