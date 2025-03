PROVINCIA L’AQUILA: 300MILA EURO PER I LAVORI SULLA SR 17 A CASTEL DEL MONTE

L’AQUILA – La Provincia dell’Aquila ha affidato i lavori di rifacimento dei piani viabili della strada regionale 17 bis “della Funivia del Gran Sasso e di Campo Imperatore”, nel tratto che attraversa il centro abitato di Castel del Monte.

L’intervento, che ammonta a 300 mila euro, sarà portato avanti dall’impresa Giancaterino Costruzioni S.a.s., con sede a Penne (Pescara).

“Il progetto, che punta a migliorare la sicurezza e la fruibilità della strada, rappresenta un intervento importante per il territorio, in particolare per i residenti e i turisti che ogni anno percorrono questa arteria stradale – ha dichiarato il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Vincenzo Calvisi, che detiene la delega alla Viabilità – La Provincia continua a svolgere concretamente un ruolo chiave nel garantire la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture stradali, specie nella aree interne montane, indispensabili per il benessere delle nostre comunità locali. L’intervento, pianificato in sinergia con il Comune di Castel del Monte, contribuirà certamente a garantire una migliore viabilità, aumentando le condizioni di sicurezza per tutti gli utenti della strada”.

Soddisfazione è stata poi espressa dal consigliere provinciale della Lega Gabriella Sette, presidente della commissione Viabilità della Provincia: “Questo intervento è il risultato di un lavoro costante e attento da parte dell’amministrazione provinciale guidata dal presidente Angelo Caruso, e degli uffici della Provincia, che mettono in campo competenza ed impegno per rispondere agli obiettivi del nostro mandato amministrativo”.