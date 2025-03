PROVINCIA L’AQUILA: 541MILA EURO PER INTERVENTI SULLA STRADA REGIONALE 83 “MARSICANA”

L’AQUILA – Un accordo di programma per interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale interna finalizzati a migliorare il collegamento tra i comuni e la strada regionale 83 “Marsicana”, è stato siglato tra l’Amministrazione provinciale dell’Aquila, rappresentata dal presidente, Angelo Caruso, e i sindaci dei Comuni di Pescina e San Benedetto dei Marsi, Mirko Zauri e Antonio Cerasani.

L’importo complessivo degli interventi ammonta a 541 mila euro, e i fondi saranno trasferiti dalla Provincia al Comune di Pescina, quale ente capofila e realizzatore delle opere. Il vice presidente della Provincia dell’Aquila, Gianluca Alfonsi, che detiene la delega alla Viabilità nella Marsica, ha parlato di “un passo fondamentale per il miglioramento delle infrastrutture locali”. “Si tratta di interventi importanti che si aggiungono ai tanti già realizzati sull’area fucense per la sicurezza delle strade del territorio – ha aggiunto il vice presidente – Si ricorre allo strumento dell’accordo di programma per facilitare la realizzazione degli interventi. Ringrazio i due sindaci interessati per la preziosa collaborazione: quando si lavora uniti per il territorio i risultati arrivano sempre”.

Una sinergia che hanno voluto sottolineare anche i primi cittadini Cerasani e Zauri, che hanno ringraziato il presidente Caruso e il vice presidente Alfonsi per il risultato ottenuto, ribadendo che, “senza una fattiva e proficua collaborazione tra le municipalità territoriali non si sarebbe arrivati a centrare questo importante obiettivo”.