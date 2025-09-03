PROVINCIA L’AQUILA: AFFIDATI LAVORI PER 500MILA EURO SULLA SP 21 “MAGORANESE”

L’AQUILA – La Provincia dell’Aquila ha affidato alla società Panone S.r.l., con sede a Barisciano (L’Aquila), l’esecuzione di lavori per un investimento complessivo di 500 mila euro sulla strada provinciale 21 “Magoranese”, nel tratto compreso tra gli abitati di Casali d’Aschi e Ortucchio, nell’area marsicana.

L’opera, che prevede il rifacimento straordinario della pavimentazione e un miglioramento delle condizioni di sicurezza, è considerata fondamentale per l’intero comprensorio, come sottolineato dal vicepresidente della Provincia e delegato alla Viabilità per l’area Marsica, Gianluca Alfonsi.

“La Sp 21 rappresenta un collegamento strategico per il nostro territorio e il suo potenziamento in termini di sicurezza e fruibilità risponde di fatto a una esigenza concreta delle comunità locali. Questo intervento si inserisce in una programmazione più ampia, fortemente voluta dall’amministrazione provinciale guidata dal presidente Angelo Caruso, che mira a valorizzare e rendere più efficienti le nostre infrastrutture”.

Alfonsi ha infine espresso un ringraziamento al dirigente del settore Viabilità, l’ingegnere Nicolino D’Amico, e al Responsabile unico del progetto (Rup), l’ingegnere Mario Martellone.