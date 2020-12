PROVINCIA L’AQUILA, AFFIDATI LAVORI PER OLTRE 2 MILIONI DI EURO SULLE STRADE DELLA MARSICA

L’AQUILA – La Provincia dell’Aquila continua a investire sulla viabilità nell’area marsicana. In questi ultimi giorni del 2020 sono stati sottoscritti nuovi affidamenti per la sistemazione e messa in sicurezza di alcune carrabili, per un importo complessivo pari a euro 2.457.321,01. Il delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi, esprime soddisfazione per i risultati che questa amministrazione ha ottenuto sul sistema della viabilità nell’area della Marsica.

“Il nostro obiettivo – dichiara il consigliere delegato -, è quello di assicurare e restituire all’utenza un’infrastruttura efficiente e sicura per permettere una mobilità senza pericoli, che rappresenti, nel futuro, il veicolo principale per lo sviluppo di nuove economie collegate al rilancio delle aree interne per evitare lo spopolamento dei piccoli comuni montani. Nonostante la crisi, le note difficoltà in cui versano le Province, la mancanza di personale e le problematicità collegate alla pandemia della Sars-Cov-2, non abbiamo rinunciato a investire risorse importanti sulle nostre strade e per questo ringrazio, per il grande lavoro svolto, l’intero settore della viabilità e il dirigente, Ing. Nicolino D’Amico”. Infine, mi è gradita l’occasione per formulare a tutti i migliori auguri di un buon 2021.

Ecco il lavori affidati e le somme stanziate per la realizzazione degli interventi:

1) S.P. 64 “di Canistro” – lavori urgenti per il ripristino delle protezioni marginali danneggiate tra il km. 1+500 e 3+000 a ridosso del torrente ‘Rio Saprto’. Importo totale progettuale € 150.000;

2) S.R. n. 520 “del Ceraso” – Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della pavimentazione ammalo rata in tratti alterni. Importo totale progettuale € 200.000;

3) S.R. n. 5 “Tiburtina Valeria” – Lavori di sistemazione delle banchine e del corpo stradale franato al km. 70+100. Importo totale progettuale € 120.000;

4) S.P. n. 67 “di San Vincenzo Valle Roveto” – Lavori urgenti per la riparazione del corpo stradale e pertinenza interessata dal movimento franoso al km. 1+450. Importo totale progettuale € 99.436,55;

5) S.P. n. 63 “dir. Pescocanale” – Lavori urgenti per la riparazione del corpo stradale e pertinenze interessate dal movimento franoso al km. 0+850. Importo totale progettuale € 99.957,15;

6) SS.PP. Carseolano (S.P. n. 25 “Carseolana” e S.P. n. 107 “di Fonte Romana”) – Lavori urgenti per l’integrazione e la sostituzione di barriere di margine danneggiate in tratti saltuari. Importo totale progettuale € 86.979,90;

7) S.P. n. 20 “Marruviana” – Lavori urgenti per la riparazione del corpo stradale, variante San Benedetto. Importo totale progettuale 120.000 euro;

8) S.P. n. 21 “Magoranese” – Lavori urgenti per la riparazione del corpo stradale nel centro abitato di Gioia dei Marsi e variante di Lecce dei Marsi. Importo totale progettuale 100.000 euro;

9) S.R. n. 509 “di Forca d’Acero” – Lavori urgenti per la riparazione del corpo stradale ammalorato in tratti alterni. Importo totale progettuale 200.000 euro;

10) S.R. n. 509 “di Forca d’Acero” – Lavori urgenti per l’integrazione e la sostituzione di barriere di margine danneggiate in tratti saltuari. Importo totale progettuale 250.000 euro;

11) S.P. n. 17 “del Parco Nazionale d’Abruzzo” – Lavori urgenti per l’integrazione e la sostituzione di barriere di margine danneggiate in tratti saltuari in particolare sull’uscita di Bisegna. Importo totale progettuale 300.000 euro;

12) S.P. n. 17 “del Parco Nazionale d’Abruzzo”. Lavori urgenti per la riparazione del corpo stradale ammalorato nei pressi del ponte sul fiume ‘Giovenco’ attraverso economie proprie dell’ente. Importo totale progettuale 90.000 euro;

13) S.P. n. 25 “Carseolana” – Lavori per il ripristino di un movimento franoso in località ‘Tufo’ per un importo progettuale complessivo pari a € 35.078,18;

14) S.P. n. 111 “di Monte Serrasecca” – Lavori di completamento della pavimentazione del corpo stradale ammalo rato nei pressi del Comune di Pereto per € 57.932,68 nel Comune di Tagliacozzo per € 98.500,00 –

15) S.P. n. 89 “Dorsale Palentina” – lavori urgenti per il ripristino delle protezioni marginali danneggiate nel Comune di Sante Marie € 150.000 –

16) S.P. n. 62 ” Palentina” – Lavori urgenti per la riparazione del corpo stradale ammalorato nei pressi della variante di Magliano dei Marsi € 200.000.

Soddisfazione è stata espressa, per la grande mole dei lavori affidati in questa ultima parte dell’anno, dal Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ringraziando per l’impegno il consigliere delegato, Gianluca Alfonsi e l’intero settore della viabilità per restituire alla cittadinanza la fruibilità di strade rimaste per troppi anni senza manutenzione.

