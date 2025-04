PROVINCIA L’AQUILA: OK AI LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’ISTITUTO BAFILE- COLECCHI PER 337MILA EURO

L’AQUILA – Sono stati aggiudicati alla ditta Bollettini Costruzioni Srl i lavori di manutenzione straordinaria da eseguire sulle pareti esterne ammalorate dell’edificio scolastico “Bafile-Colecchi” dell’Aquila, per un importo complessivo di 337.500 euro.

L’intervento, che si inserisce nell’ambito delle attività di monitoraggio e manutenzione degli edifici scolastici di competenza provinciale, si è reso necessario a seguito delle segnalazioni da parte della dirigente scolastica dell’Istituto, che aveva evidenziato il ripetersi di distacchi di intonaco dal cornicione del tetto in corrispondenza dell’ingresso principale del Liceo Scientifico. In seguito, è stato richiesto un controllo urgente di tutti i cornicioni e delle pareti esterne dell’intero complesso, che ospita anche l’Istituto per Geometri “Colecchi”.

I tecnici del settore Edilizia scolastica e pubblica della Provincia dell’Aquila hanno dunque effettuato un sopralluogo per verificare lo stato delle strutture esterne e hanno successivamente redatto una stima dei lavori necessari, ora affidati e di prossima realizzazione.

Grande soddisfazione è stata espressa da Gabriella Sette, consigliere provinciale (Lega) con delega all’Edilizia scolastica, e Vincenzo Calvisi, consigliere provinciale (Fratelli d’Italia) e presidente della commissione Edilizia.

“L’aggiudicazione di questo intervento testimonia l’impegno costante della Provincia dell’Aquila, guidata dal presidente Angelo Caruso, nel garantire condizioni di sicurezza e decoro per i plessi scolastici del nostro territorio – ha sottolineato il consigliere Sette – La risposta concreta e tempestiva alle criticità segnalate dalla dirigente scolastica dimostra infatti la grande attenzione verso le esigenze delle nostre comunità scolastiche da parte dell’Ente provinciale”.

“Questi lavori – ha aggiunto il consigliere Calvisi – rappresentano una ulteriore tappa del più ampio percorso volto alla messa in sicurezza e alla valorizzazione degli edifici scolastici, sempre nell’ottica di una programmazione coordinata e sostenibile, che come Provincia da anni stiamo portando avanti, dimostrando di saper trasformare la pianificazione in azioni concrete, frutto di un lavoro amministrativo serio”.