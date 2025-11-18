PROVINCIA L’AQUILA: AGGIUDICATI LAVORI PER 4.5 MILIONI PER LA VIABILITA’ DEL CAPOLUOGO

L’AQUILA – La Provincia dell’Aquila ha aggiudicato lavori di viabilità per un importo complessivo di appalto pari a 4,5 milioni di euro, su: strada provinciale 103 “di Filetto”, strada provinciale 70 “di Collebrincioni”, strada regionale 5 Bis “Vestina Sirentina” e strada regionale 17 bis “del Gran Sasso”.

Gli interventi ricadono prevalentemente in tratte ricomprese nel comune dell’Aquila e in parte residuale nel comune di Ocre (L’Aquila). I lavori sono stati aggiudicati all’impresa Limaco Srl, con sede a Roma, e saranno avviati nel corso del prossimo anno 2026.

“L’intervento sulla provinciale 103, per 700 mila euro, interessa le frazioni aquilane di Paganica (Via Onna) e Pescomaggiore – dichiara Vincenzo Calvisi, consigliere delegato alla Viabilità – mentre i lavori sulla provinciale 70, per 715 mila euro, interessano le frazioni di Collebrincioni e Aragno. I lavori sulla strada regionale 5 Bis, per circa un milione di euro, riguardano la viabilità della frazione aquilana di Civita di Bagno e il comune di Ocre, mentre i lavori sulla strada regionale 17 bis, per 900 mila euro, interessano l’area del Gran Sasso. Si tratta di lavori importanti, condivisi con il Comune dell’Aquila – conclude Calvisi – in tratte di fondamentale percorrenza per L’Aquila e il comprensorio montano”.

Soddisfazione per l’intervento viene espressa anche dal consigliere provinciale Gabriella Sette, presidente della commissione Viabilità: “L’amministrazione provinciale guidata dal presidente Angelo Caruso – dichiara – continua a dare risposte concrete: questi interventi, gli ennesimi, sono il segnale tangibile di capacità di programmazione e condivisione con le amministrazioni del territorio”.

“Un doveroso ringraziamento – concludono i consiglieri provinciali – va al settore Viabilità della Provincia dell’Aquila, al dirigente Nicolino D’Amico e al responsabile del procedimento Wanda Paolini, che con grande professionalità e dedizione hanno permesso di centrare un importante obiettivo di mandato”.