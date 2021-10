PROVINCIA L’AQUILA, AGGIUDICATI LAVORI SU PROVINCIALI 91 “STIFFE” E 92 “VILLA SANT’ANGELO”

L’AQUILA – Partiranno a breve i lavori di messa in sicurezza dei piani viabili ammalorati e rifacimento della segnaletica orizzontale in tratti alterni della S.P. 91 ‘di Stiffe’, nel Comune di San demetrio ne’ Vestini (L’Aquila) e la S.P. n. 92 ‘di Villa Sant’Angelo’, nel comune di Villa Sant’Angelo (L’Aquila). I lavori sono stati appaltati dall’impresa Strade e Asfalti s.r.l. di Raiano (L’Aquila) per un importo complessivo progettuale di 500.000 euro.

” Appena qualche giorno fa abbiamo appaltato i lavori per la sistemazione e il rifacimento dei piani viabili della S.P. 70 ‘di Collebrincioni’ e la S.P. n. 28 ‘Verricense’ per un importo progettuale di 600 mila euro – dichiara il delegato alla viabilità per l’area dell’Aquila, Luca Rocci -, e oggi sono stati aggiudicati interventi per ulteriori 500 mila euro sulle strade dell’Aquilano per un totale di 1.100.000 euro, evidenza tangibile di senso di responsabilità e impegno assunto, attraverso il mandato di delegato provinciale, con le popolazione dell’area Aquilana. Come ho avuto modo di sottolineare continuerò, fino al termine dell’incarico, affinché siano realizzati tutti gli interventi programmati e inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche senza escludere che altri possano essere aggiunti nel prossimo futuro.

Ringrazio ancora una volta il dirigente del settore viabilità della Provincia, Ing. Nicolino D’Amico, i funzionari d’area e tutto il settore per la preziosa collaborazione”.

Il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, esprime la massima soddisfazione per i risultati acquisiti nell’Aquilano nel settore della viabilità e ringrazia il delegato, Luca Rocci, per il lavoro svolto in questi due anni di mandato.