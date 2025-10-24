PROVINCIA L’AQUILA: AL VIA LAVORI PER 380MILA EURO LUNGO LA STRADA RAGIONALE “SANNITE”

L’AQUILA – La Provincia dell’Aquila ha avviato nei giorni scorsi due interventi lungo la strada regionale 479 “Sannite”, nei territori comunali di Scanno e Anversa degli Abruzzi, per un investimento complessivo di 380 mila euro.

Le opere rientrano nel programma di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale, volto a garantire collegamenti sicuri. Nel territorio di Scanno, l’intervento, del valore di 200 mila euro, riguarda il consolidamento del ponte in località Bocca di Pantano, con opere di riparazione e rinforzo della struttura muraria. Il responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Alessandro Asprini, mentre la progettazione e direzione lavori sono affidate all’architetto Salvatore Petrilli. L’esecuzione è a cura della ditta Edilstrade di Casale Michele, con sede a Pescasseroli (L’Aquila).

Ad Anversa degli Abruzzi, invece, è in corso il risanamento del corpo stradale e la messa in sicurezza di alcuni tratti della carreggiata, per un importo di 180 mila euro. In questo caso i lavori, diretti dall’ingegnere Giulio De Matteis, sono stati affidati alla Lucente Matteo Srls di Pratola Peligna (L’Aquila).

“Garantire collegamenti efficienti – dichiara il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso – significa rafforzare la coesione delle nostre comunità e creare le condizioni per uno sviluppo che possa dirsi duraturo. Bisogna guardare alla nostra rete stradale non come mero insieme di infrastrutture, ma come strumenti di crescita sociale, a servizio di cittadini, giovani e imprese che credono e investono nel futuro di questi territori”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal vicepresidente della Provincia dell’Aquila, Gianluca Alfonsi, che detiene la delega alla Viabilità per le aree interessate: “La Provincia è tornata a esercitare un ruolo centrale nella gestione della Viabilità, settore diretto dall’ingegnere Nicolino D’Amico, con interventi concreti e tempestivi. Ogni opera portata a termine non è frutto del caso, ma è il risultato di una programmazione seria e di una volontà politica che restituisce efficienza e credibilità all’intero Ente”.