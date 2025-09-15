PROVINCIA L’AQUILA: AL VIA LAVORI PER LA SICUREZZA STRADALE PRESSO LA SCUOLA “RODARI” DI SASSA

L’AQUILA – L’amministrazione provinciale dell’Aquila ha aggiudicato i lavori di miglioramento della sicurezza della strada provinciale “Amiternina”, nella frazione aquilana di Pagliare di Sassa, nei pressi della sede dell’Istituto comprensivo “Gianni Rodari”.

“Gli interventi, che avranno una durata di trenta giorni, consistono nel rifacimento dell’asfalto, nella realizzazione della segnaletica, degli attraversamenti pedonali e nel posizionamento di barriere laterali – ha dichiarato Vincenzo Calvisi, consigliere provinciale con delega alla Viabilità – e sono volti a migliorare la percorribilità e la sicurezza per gli utenti pedonali della scuola, la cosiddetta ‘utenza debole’, riducendo le situazioni di pericolo e congestionamento del traffico”. I lavori, per un importo complessivo pari a 170 mila euro, stanziati dal bilancio provinciale, sono stati aggiudicati all’impresa Appalti Ursini Srl, con sede nel capoluogo abruzzese.

Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere provinciale Gabriella Sette, presidente della commissione Viabilità: “È un intervento importante, che come amministrazione provinciale abbiamo condiviso con il Comune dell’Aquila, tenendo conto delle particolari esigenze dell’utenza scolastica della zona”.

“Un doveroso ringraziamento – concludono i consiglieri Calvisi e Sette – va al settore Viabilità dell’Ente provinciale e al responsabile del procedimento, l’architetto Wanda Paolini, che segue tutte le fasi dell’appalto”.