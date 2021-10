PROVINCIA L’AQUILA: AL VIA LAVORI SU S.P. 61 “VARANESE”

L’AQUILA – Partiranno nei prossimi giorni i lavori per la sistemazione della Strada Provinciale n. 61 “Varanese”, che prevedono la manutenzione della carreggiata e dei marciapiedi in corrispondenza del cavalcavia ferroviario al km. 8+880, per un importo di circa 25mila euro.

“Continuano i lavori sulle strade della Marsica – dichiara il consigliere delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi -, indice di concretezza e buon lavoro svolto dall’amministrazione nel corso di questa consiliatura ma anche esempio di positiva collaborazione intrapresa con le municipalità. Garantire sicurezza ai cittadini è il principale obiettivo da perseguire senza tuttavia trascurare la necessità di favorire nuove forme di sviluppo, quale fattore di positiva deterrenza allo spopolamento delle aree interne”.

Il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ringrazia il delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi, “per la costante attenzione sul territorio che consente di rilevare le priorità e necessità delle popolazioni e il sindaco di Cerchio, Gianfranco Tedeschi, per le fattiva collaborazione intrapresa con questo Ente”.