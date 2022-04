PROVINCIA L’AQUILA, AL VIA LAVORI SU TRE STRADE: INTERVENTI DA 1,1 MLN DI EURO

L’AQUILA – Al via, domani, gli interventi di rifacimento asfalto e segnaletica su tre strade provinciali dell’Aquilano, in particolare la Sp 261 ‘Subequana’, Sp 91 ‘di Stiffe’ ed Sp 91 ‘di Villa Sant’Angelo’: i lavori, per un importo complessivo di circa 1,1 milioni di euro, saranno conclusi entro il prossimo mese di maggio.

Lo annuncia con una nota l’amministrazione provinciale dell’Aquila.

“Per la Sp 261, la tratta interessata va da San Gregorio, frazione del Comune dell’Aquila al Comune di San Demetrio né Vestini, per un importo complessivo pari a 587 mila euro aggiudicati alla ditta Norasflati srl con sede a Rosciano (Pescara), mentre i lavori sulle Sp 92 ed Sp 91 interessano territori ricadenti nei comuni di Villa Sant’Angelo, San Demetrio né Vestini e Sant’Eusanio Forconese, per un importo complessivo di 500 mila euro, aggiudicati a Strade e Asfalti srl, con sede a Raiano (L’Aquila).

“Si tratta di opere panificate dall’amministrazione a guida Angelo Caruso ed aggiudicate a valere sui fondi di bilancio stanziati nel 2021 – spiegano il vice presidente della Provincia, Vincenzo Calvisi, ed il consigliere delegato alla viabilità, Gabriella Sette – ed interessano territori che da lungo tempo attendevano interventi che ne migliorassero la percorribilità e la sicurezza, essendo strade importanti, di collegamento tra il capoluogo e la Valle Subequana, oltre che a servire zone ad importante vocazione turistica quali le Grotte di Stiffe”.

“Un doveroso ringraziamento per il lavoro svolto – concludono Calvisi e Sette – va al settore viabilità della provincia ed al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, di San Demetrio né Vestini, Antonio Di Bartolomeo, di Villa Sant’Angelo, Domenico Nardis e di Sant’Eusanio Forconese, Giovanni Berardinangelo, con i quali l’amministrazione provinciale ha condiviso questi interventi”.