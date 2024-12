PROVINCIA L’AQUILA: APPROVATI ALL’UNANIMITA’ DAI SINDACI IL DUP E IL BILANCIO DI PREVISIONE

L’AQUILA – Si è concluso oggi, con il voto favorevole all’unanimità dell’Assemblea dei sindaci e del Consiglio provinciale, riuniti presso la sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo del capoluogo abruzzese, l’iter per l’approvazione del Documento unico di programmazione (Dup) e del bilancio di previsione 2025-2027 della Provincia dell’Aquila.

Alla votazione erano presenti 63 primi cittadini, per una popolazione rappresentata di 237.289 cittadini.

Soddisfatto per “l’approvazione in tempo record” il presidente della Provincia, Angelo Caruso, che ha aggiunto: “Anche quest’anno siamo tra le primissime Province d’Italia ad approvare il Dup e il bilancio di previsione. Un risultato importante, poiché l’esigenza della tempestività si traduce in efficacia: le risorse saranno infatti disponibili già dal primo gennaio 2025 e questo ci permetterà di assecondare tutte le esigenze dei territori. Dal prossimo anno dunque, con le commissioni già costituite, potremmo avviare immediatamente le consultazioni per definire il perimetro degli interventi”.

Il presidente ha poi ricordato “l’importanza della strategia, ormai consolidata, degli accordi di programma, una scelta necessaria che sta dando risultati straordinari. Basti pensare che le risorse a disposizione superano i 100 milioni di euro”.

Il bilancio complessivo, presentato dalla dirigente del settore finanziario, la dottoressa Paola Contestabile, ammonta a 319 milioni di euro. Inoltre cresce, grazie alle nuove assunzioni, la spesa del personale: sono previsti 12,9 milioni di euro di spesa per il 2025, una cifra che sale a 13,1 milioni per il 2026 e per il 2027. Le spese correnti, relative dunque a personale, energia e manutenzione ammontano a oltre 56 milioni di euro annui. I costi di investimento previsti superano invece i 120 milioni di euro, di cui 106 milioni di euro per il 2025.

Apprezzamento è stato poi espresso dai sindaci presenti, che hanno espresso all’unanimità un parere favorevole alla nuova programmazione strategico-finanziaria. A seguire si è riunito il Consiglio provinciale per deliberare, anche in questo caso all’unanimità, l’approvazione definitiva dei due strumenti finanziari.

Altri punti all’ordine del giorno approvati: l’approvazione dello schema di convenzione con i Comuni per la cooperazione per il servizio sgombero neve e spargimento sale per il 2025, l’approvazione dello schema di protocollo d’intesa per interventi di miglioramento del livello di sicurezza dell’intersezione della strada statale 17 con la strada provinciale 31 “Forulense”, mediante la realizzazione di una rotatoria.

Dopo la breve pausa che ha consentito la riunione del Consiglio provinciale, è ripresa la seduta dell’Assemblea dei sindaci, chiamata ad esprimersi per la designazione dei componenti del Consiglio autonomie locali (Cal) e dell’Ente regionale Servizio idrico integrato (Ersi).

Il primo cittadino dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha proposto di rinviare entrambi i punti. Al momento del voto i sindaci presenti erano 72: con due voti contrari e 70 favorevoli, l’Assemblea ha rinviato integralmente i due punti all’ordine del giorno.