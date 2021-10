PROVINCIA L’AQUILA: APPROVATO PROGETTO SISTEMAZIONE SP “MARRUVIANA”, “VARANESE” E “DI COLLARMELE”

L’AQUILA – Approvato, con decreto del presidente della Provincia dell’Aquila, il progetto per i lavori di rifacimento delle pavimentazioni della Strada Provinciale n. 20 “Marruviana”, completamento circonvallazione occidentale San Benedetto dei Marsi, la Strada Provinciale n. 61 “Varanese” che interessa il comune di Aielli e la strada Provinciale n. 18 “di Collarmele” che si dirama dalla S.R. n. 83 “Marsicana” fino al Comune di Collarmele, per un importo progettuale complessivo, finanziato dall’amministrazione della Provincia dell’Aquila, pari a 300 mila euro.

“Dopo l’approvazione della pianificazione viaria che interesserà il territorio del Carseolano, per lavori pari a 600mila euro – dichiara il delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi – alcune delle carrabili più importanti dell’area saranno interessate da lavori di sistemazione, per un totale che sfiora il milione di euro. Seppure il mandato di questa amministrazione volge al termine continuiamo, con impegno e responsabilità, a perseguire gli obiettivi programmatici per restituire al territorio strade percorribili e sicure, consapevolmente partecipi del processo di sviluppo delle aree interne per evitarne lo spopolamento”.

“Un altro traguardo è stato raggiunto da questa amministrazione – dichiara il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso -, per il bene di tutta la comunità attraverso il principio della condivisione delle necessità con le amministrazioni locali. Ringrazio per l’impegno profuso e i concreti risultati perseguiti il delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi e tutto il settore d’area della struttura organizzativa provinciale”.

Il progetto sarà inserito nel programma triennale delle opere pubbliche anno 2021-2023, elenco annuale 2021.