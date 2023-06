L’AQUILA – Un avanzo totale di amministrazione pari a 107 milioni di euro: di questi, 45 milioni sono disponibili da subito e saranno investiti per l’adeguamento di scuole, strade, ponti e per l’implementazione delle attrezzature già in dotazione.

È quanto emerso questa mattina nel corso del Consiglio Provinciale dell’Aquila, nella sede di via Monte Cagno.

All’ordine del giorno l’approvazione dello stato patrimoniale attivo per quanto riguarda i beni mobili e immobili dell’Ente al 31 dicembre 2022 e l’approvazione del rendiconto della gestione 2022. Tutti i punti sono stati approvati.

Il valore dello stato patrimoniale attivo dei beni mobili ammonta a circa 768mila euro. È aumentato rispetto all’anno 2021 (lo stesso valore era di 398 mila euro) in conseguenza di nuove acquisizioni da parte dell’Ente di mezzi di trasporto, attrezzature industriali e commerciali, mobili ed arredi, macchine per ufficio e hardware.

Il valore dello stato patrimoniale attivo dei beni immobili ammonta a circa 237 milioni di euro, aumentato rispetto a quello del 2021 (227 milioni di euro) conseguentemente a spese che sono state destinate principalmente a manutenzione straordinaria, ristrutturazioni e nuove realizzazioni.

Il fondo cassa della Provincia dell’Aquila al 31 dicembre 2022 è di 169 milioni di euro, in crescita rispetto all’anno 2021 quando ammontava a circa 154 milioni di euro.

“Siamo molto soddisfatti di constatare l’ottimo stato di salute economica dell’Ente – dichiara in una nota il presidente Angelo Caruso – tutto ciò conferma il buon lavoro svolto da questa amministrazione, dai dirigenti, dai funzionari e da tutti i componenti della struttura provinciale. Disponiamo di 45 milioni di euro immediatamente impegnabili e rappresentano un’ottima base d’investimento per elevare ulteriormente il livello delle strutture e dei servizi del nostro territorio”.

