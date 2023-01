PROVINCIA L’AQUILA: ASSEMBLEA SINDACI E CONSIGLIO PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

L’AQUILA – Concluso oggi il complesso iter per l’approvazione del bilancio della Provincia dell’Aquila.

Alle 10 si è tenuta l’Assemblea dei Sindaci, convocata per il parere di competenza, presso la sala Auditorium di Palazzo Silone.

Davanti alla platea dei numerosissimi sindaci presenti, il presidente Angelo Caruso ha annunciato “il grande risultato raggiunto dalla Provincia dell’Aquila con l’approvazione in tempo record del bilancio di previsione 2023-2025 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025”.

“Le spese correnti, dunque relative a spese per il personale, per l’energia e la manutenzione ammontano a 62 milioni di euro. I costi di investimento sono invece previsti per un totale di circa 58 milioni di euro”, si legge in una nota.

“Apprezzamento e grande entusiasmo sono stati espressi dai Sindaci presenti, i quali all’unanimità hanno espresso il voto favorevole alla nuova programmazione strategico-finanziaria. In particolare il ci ha tenuto a fare le proprie congratulazioni anche il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi intervenuto a margine dell’assemblea”.

Più tardi, alle 13, sempre nell’Auditorium di Palazzo Silone, si è riunto il Consiglio Provinciale per deliberare all’unanimità l’approvazione definitiva del bilancio di previsione 2023-2025 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025.

Altro punto all’ordine del giorno ed approvato all’unanimità ha riguardato la realizzazione di un presidio rurale dei vigili del fuoco con un potenziamento della risposta operativa nella sede di Montereale e l’adeguamento funzionale della sede ex forestale con la realizzazione di una nuova elisuperficie e dell’autorimessa per i mezzi operativi.

Il presidente della Provincia Caruso ha tenuto a sottolineare il suo compiacimento “per il risultato raggiunto e per la partecipazione senza precedenti riscossa dall’evento”.