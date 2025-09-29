PROVINCIA L’AQUILA: AVVIATI LAVORI DI VIABILITA’ A SAN PIO DELLE CAMERE E CASTEL DEL MONTE

L’AQUILA – La Provincia dell’Aquila ha avviato i lavori di rifacimento di strade ricomprese nei comuni di San Pio della Camere e Castel del Monte, con risorse complessive pari ad 1 milione e 300 mila euro.

“I lavori nel comune di San Pio delle Camere interessano Via San Leonardo – dichiara Vincenzo Calvisi, consigliere provinciale con delega alla viabilità – che rappresenta un importante collegamento tra la strada provinciale “Peltuinate” e la Strada Statale 17, a servizio dei comuni della zona, con l’obiettivo prossimo futuro di provincializzare questa tratta. Si tratta di un primo lotto lavori, con risorse stanziate pari a 968 mila euro, a cui farà seguito un secondo intervento di completamento nel 2027.

I lavori consistono nel rifacimento dei piani viabili, della segnaletica e messa in sicurezza, e sono stati aggiudicati all’impresa Coglobit srl con sede a Teramo. Nel comune di Castel del Monte – prosegue Vincenzo Calvisi – i lavori interessano il rifacimento dei piani viabili della S.R. 17 Bis, all’interno del centro abitato, per un importo complessivo di risorse stanziate pari a 300 mila euro, con aggiudicazione all’impresa Giancaterino Costruzioni di Penne (PE)”.

Soddisfazione per i lavori avviati viene espressa anche dal consigliere provinciale Gabriella Sette, presidente della commissione viabilità: “L’amministrazione provinciale guidata dal presidente Angelo Caruso continua a mettere a terra importanti interventi, a vantaggio delle aree interne montane, nel rispetto del programma di mandato ed in condivisione con il territorio”.

Anche il sindaco di San Pio della Camere, Pio Feneziani, si dice molto soddisfatto: “E’ un risultato davvero molto importante, ottenuto in sinergia con l’amministrazione provinciale, per arrivare a sistemare una strada che è fondamentale per i comuni del comprensorio e su cui come amministrazione comunale non avremmo avuto risorse sufficienti per intervenire. Un ringraziamento doveroso va all’amministrazione provinciale per questo risultato, che nasce da una mozione presentata a suo tempo dal consigliere provinciale Vincenzo Calvisi e che fu condivisa anche con i sindaci di Carapelle, Castelvecchio Calvisio, Calascio, Castel del Monte e Santo Stefano di Sessanio”.

db8b4b