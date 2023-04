PROVINCIA L’AQUILA BANDISCE GARA PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E ISPEZIONE DI IMPIANTI TERMICI

L’AQUILA – L’Amministrazione Provinciale dell’Aquila ha indetto una gara per l’affidamento della concessione del servizio di accertamento documentale e di ispezione degli impianti termici con una base d’asta di 3.892.140,54 di euro (comprensiva di 701.861,41 per Iva), somma interamente coperta dagli introiti derivanti dall’acquisto dei bollini e delle ispezioni a carico degli utenti.

Lo rende noto il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso. “Si tratta di un’azione molto importante per la sicurezza dei cittadini ma anche un’occasione lavorativa per gli operatori del settore – ha spiegato Caruso – ringrazio il settore territorio e urbanistica della Provincia ed in particolare il dirigente Andrea De Simone“.

Il “piano energetico nazionale” attribuisce ai comuni con più di quarantamila abitanti e alle province per la restante parte del territorio la funzione di controllo degli impianti termici. La Provincia dell’Aquila ha dunque l’obbligo, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, di gestione di questa competenza per tutto il territorio provinciale con esclusione dei comuni di Avezzano e L’Aquila.

La procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e le comunicazioni avvengono in forma telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e di strumenti elettronici. Tutte le informazioni sono disponibili online sul sito della Provincia dell’Aquila nella sezione “Albo Pretorio”.