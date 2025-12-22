PROVINCIA L’AQUILA: BIONDI, “RIELEZIONE CARUSO RICONOSCIMENTO BUONA POLITICA”

L’AQUILA – “La rielezione di Angelo Caruso per il terzo mandato consecutivo alla guida della Provincia dell’Aquila rappresenta un risultato importante e una pagina politica significativa, che dimostra come la buona politica, fondata sul lavoro, sulla serietà amministrativa e sulla concretezza, venga riconosciuta”.

Così, in una nota, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, commenta l’esito delle elezioni provinciali che hanno portato alla riconferma di Angelo Caruso alla presidenza dell’Ente e al rinnovo del Consiglio provinciale.

“Un grande risultato che testimonia anche lo stato di salute del centrodestra nella provincia dell’Aquila, confermandone il ruolo di traino negli enti locali e certificandone il ruolo di forza di governo, con maggioranze ampie e solide – aggiunge Biondi – Si apre ora una nuova fase che potrà contare su una guida autorevole e competente e su una continuità istituzionale preziosa per affrontare le sfide che attendono i nostri territori”.

“Il Comune dell’Aquila continuerà a garantire piena collaborazione, nella convinzione che solo attraverso il lavoro condiviso si possano dare risposte concrete per il futuro del territorio. A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale, rivolgo infine un augurio di buon lavoro a tutti i neoeletti consiglieri provinciali”.