PROVINCIA L’AQUILA: CARUSO INCONTRA MINISTRO GIOVANNINI, PER FARE PUNTO SU OPERE VIARIE

L’AQUILA – Questa mattina il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, con il resto della delegazione UPI rappresentata da Michele De Pascale, Stefano Marcon, Silvia Chiassai Martini e Piero Antonelli, ha incontrato a Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro Enrico Giovannini. Il tema al centro dell’incontro è stato la programmazione di opere ed infrastrutture stradali.

Dai vertici nazionali viene riportato, con ferma determinazione, come un piano di messa in sicurezza e modernizzazione della rete viaria provinciale sia di primaria importanza. Alla Provincia spetta il compito di programmare e coordinare interventi mirati a promuovere il rilancio delle aree interne e dei territori.

In vista della costituzione di un tavolo di confronto tra MIMS e UPI, per definire una condivisa programmazione nazionale degli investimenti, l’UPI ha avviato tra le Province una ricognizione di progetti tesa a fornire un quadro di opere necessarie per sostenere e rilanciare le comunità amministrate. La riqualificazione delle zone interne non può che passare attraverso un’accorta organizzazione delle opere destinate alla viabilità.

Il presidente Caruso ha colto l’occasione per portare all’attenzione del Ministero la vicenda delle tariffe autostradali. “Bisogna rivolgere la massima attenzione a sostenere gli investimenti per le aree interne, come la provincia Dell’Aquila già martoriata dagli eventi sismici – ha affermato il Presidente Caruso – consentendo agli enti di recuperare le tante occasioni perse per via del depotenziamento delle Province