PROVINCIA L’AQUILA, CONVEGNO SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ACCOUTABILITY PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L’AQUILA – “Le scelte urbanistiche di oggi per l’ambiente di domani, nell’era dell’intelligenza artificiale”.

Questo il nome del convegno che si terrà il 24 gennaio a L’Aquila, presso l’Auditorium ANCE.

“Un’occasione di divulgazione scientifica – viene spiegato in una nota – nonché di formazione e aggiornamento per i funzionari pubblici sull’utilizzazione dei più innovativi strumenti tecnologici, come le piattaforme digitali di gestione per le Valutazioni Ambientali sui Piani Regolatori e per il monitoraggio degli impatti sull’ambiente, strumenti oggi fondamentali per supportare gli addetti ai lavori. Obiettivo dell’incontro quello di sensibilizzare le agende politiche locali e le conseguenti decisioni tecniche in fase attuativa”.

“A comprova dell’importanza del tema vi è l’ampio spettro di partners vicini all’iniziativa: Regione Abruzzo, Unione Province Italiane, Unione delle Province Abruzzesi, Comune dell’Aquila, Università, Soprintendenza, Unicef, Ance, che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa e per la particolare rilevanza anche in termini culturali e sociali, nonché la partecipazione dell’onorevole Sen. Claudio Barbaro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, particolarmente vicino alla tematica trattata”.

L’evento è stato fortemente voluto dal presidente della Provincia dell’Aquila e Sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso che dichiara: “Scegliere bene oggi per le generazioni future non è più un semplice slogan motivazionale: nell’ambito della pianificazione urbanistica, ma in generale per ogni processo di scelta che coinvolge la pubblica amministrazione, mai come ora si percepisce la necessità di un salto culturale, se non epocale. Sicuro di un pieno successo per l’iniziativa, l’auspicio è allora quello di un’ampia partecipazione all’incontro di rappresentanti tecnici e politici comunali e di professionisti”.