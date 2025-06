PROVINCIA L’AQUILA: DOMANI A GIOIA DEI MARSI NUOVO INCONTRO SUL PIANO TERRITORIALE CON I SINDACI

L’AQUILA – Prosegue il percorso di ascolto e partecipazione promosso dalla Provincia dell’Aquila per la redazione del nuovo Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp), uno strumento ritenuto “fondamentale per orientare le politiche di sviluppo e di tutela del territorio”.

Il secondo incontro territoriale è in programma domani, martedì primo luglio, alle ore 10, a Gioia dei Marsi (L’Aquila), presso la sala conferenze del Centro culturale “Moretti”.

All’appuntamento sono stati invitati i rappresentanti istituzionali dei Comuni di: Gioia dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Cerchio, Pescina, Bisegna, Trasacco, San Benedetto dei Marsi, Ortona dei Marsi, Villavallelonga, Aielli, Collarmele, Collelongo, Celano e Lecce nei Marsi.

“Non vogliamo costruire un Piano ‘già vecchio’, vogliamo al contrario che sia il frutto di un processo partecipato, in grado di guardare al futuro in modo strategico – dichiara il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso – È necessario elaborare un Piano in cui i Comuni siano i veri protagonisti, contribuendo attivamente alla definizione di una visione condivisa del futuro dei nostri territori. La sfida è superare una normativa ormai superata”.

A fare gli onori di casa sarà Gianluca Alfonsi, sindaco di Gioia dei Marsi e vicepresidente della Provincia dell’Aquila, che sottolinea: “Accogliere questo momento di confronto a Gioia dei Marsi rappresenta un’occasione preziosa per mettere al centro le esigenze dei territori interni e rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadini”.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i primi risultati delle analisi ambientali e socio-economiche, elaborate in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila, l’Università di Cagliari e il Gran Sasso Science Institute.