PROVINCIA L’AQUILA: DOMANI AL VIA LA FASE DI CONFRONTO CON I COMUNI SUL NUOVO PIANO TERRITORIALE

L’AQUILA – Prende il via la fase di confronto tra la Provincia dell’Aquila e i Comuni del comprensorio, nell’ambito del percorso partecipato per la redazione del nuovo Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp).

Il primo incontro è in programma domani, 26 giugno, alle 10, ad Avezzano (L’Aquila), presso la sala conferenze “Nicola Irti” del complesso ex Montessori.

Il primo appuntamento in particolare coinvolgerà i Comuni di Avezzano, Pereto, Balsorano, Morino, Canistro, Castellafiume, Luco dei Marsi, Capistrello, Civita d’Antino, Tagliacozzo, Sante Marie, Civitella Roveto, Rocca di Botte, Oricola, Scurcola Marsicana, Magliano de’ Marsi, Massa d’Albe, San Vincenzo Valle Roveto, Cappadocia e Carsoli.

“Vogliamo fare della nostra Provincia un laboratorio nazionale per nuove pratiche di pianificazione – ha dichiarato il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso – in un momento in cui l’Italia è chiamata a ripensare profondamente gli strumenti di governo del territorio”.

L’obiettivo è condividere con gli Enti locali i risultati delle prime analisi ambientali e socio-economiche, elaborate con il supporto scientifico dell’Università dell’Aquila, di Cagliari e del Gran Sasso Science Institute, presentando un metodo innovativo per la partecipazione attiva dei territori alla costruzione del Piano.