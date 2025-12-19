PROVINCIA L’AQUILA: DOMENICA ELEZIONI PER RINNOVO PRESIDENZA E CONSIGLIO. TRE LISTE IN LIZZA

L’AQUILA – Scatta domenica 21 dicembre la tornata elettorale di secondo livello per il rinnovo del Consiglio provinciale e del presidente della Provincia dell’Aquila. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 presso la sede della Provincia, in via Monte Cagno, nel capoluogo abruzzese. Per la carica di presidente della Provincia è candidato Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro e presidente uscente, già alla guida dell’Ente per due mandati consecutivi, che concorre per il terzo.

La consultazione elettorale è di secondo livello e coinvolge esclusivamente gli amministratori dei Comuni del territorio. Gli aventi diritto al voto sono 1.239 amministratori, appartenenti a 107 Comuni della provincia; Rivisondoli non partecipa infatti alla consultazione in quanto attualmente commissariato. Il presidente della Provincia resta in carica quattro anni, mentre il Consiglio provinciale, composto da dieci consiglieri, ha una durata di due anni.

Il sistema elettorale prevede il voto ponderato, che attribuisce un peso differenziato a ciascun voto in base alla fascia demografica del Comune rappresentato. Nella provincia dell’Aquila rientrano nella fascia dei Comuni fino a 3.000 abitanti 966 elettori, tra i 3.000 e i 5.000 abitanti 104 elettori, tra i 5.000 e i 10.000 abitanti 78 elettori, tra i 10.000 e i 30.000 abitanti 33 elettori, riferiti ai soli Comuni di Celano e Sulmona, mentre nella fascia oltre i 30.000 abitanti, che comprende L’Aquila e Avezzano, rientrano 58 elettori.

Ciascun elettore può esprimere un solo voto per una lista di candidati, scrivendo il cognome del candidato nella riga tratteggiata stampata nel riquadro della lista e sopra il contrassegno. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati, così come la cifra individuale di ciascun candidato. In caso di parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è eletto il più giovane.

Le liste ammesse al voto sono tre e risultano numerate secondo l’ordine definito dal sorteggio effettuato il 9 dicembre scorso. Con il numero 1 è stata ammessa la lista “La Provincia delle Aree Interne”, che presenta i candidati Giacomo Carnicelli, consigliere comunale di Tornimparte, Maria Silvia Di Giovanni, consigliere comunale di Corfinio, Maria Pia Gentile, consigliere comunale di Opi, Giorgio Giovannone, consigliere comunale di Luco dei Marsi, Antonella La Gatta, consigliere comunale di Sulmona, Lorenzo Rotellini ed Elia Serpetti, consiglieri comunali dell’Aquila.

Con il numero 2 è ammessa la lista “Provincia Territorio – Solidarietà e Sicurezza”, con i candidati Fabrizio Ridolfi, consigliere comunale di Avezzano, Roberto Giovagnorio, consigliere comunale di Tagliacozzo, Erica Gismondi, consigliere comunale di Balsorano, Rocco Venettacci, consigliere comunale di Collelongo, e Alessandra Cerone, consigliere comunale di Avezzano.

Con il numero 3 è ammessa la lista “Per la Provincia dell’Aquila – Centro Destra”, che presenta i candidati Gianluca Alfonsi, sindaco di Gioia dei Marsi, Daniela Blasetti, consigliere comunale di Massa d’Albe, Vincenzo Calvisi, consigliere comunale di Fossa, Cinzia Contestabile, consigliere comunale di Celano, Antonio Di Bartolomeo, sindaco di San Demetrio ne’ Vestini, Ernesto Fracassi, consigliere comunale di Avezzano, Valeria Iallonardi, consigliere comunale di Alfedena, Andrea Longo, consigliere comunale di Gioia dei Marsi, Patrizia Olivieri, consigliere comunale di Roccaraso, e Gianfranco Tedeschi, sindaco di Cerchio.

Lo scrutinio avrà inizio il giorno successivo, lunedì 22 dicembre, giorno successivo alla votazione. Al termine delle operazioni, il responsabile dell’Ufficio elettorale procederà alla proclamazione del presidente della Provincia e dei consiglieri provinciali eletti.