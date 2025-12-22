PROVINCIA L’AQUILA: FDI, “CDX VINCE, FRUTTO DI UNA GUIDA FORTE E COERENTE”

L’AQUILA – “Lo spoglio delle elezioni provinciali conferma con chiarezza la forza e la credibilità del centrodestra sul territorio. Un risultato politico netto, che premia una visione amministrativa seria e coerente, portata avanti con determinazione dal presidente della Provincia Angelo Caruso. Sconfitta netta del centro sinistra, prima con l’assenza della candidatura a presidente e oggi anche nella partita dei consiglieri, eleggendo un solo rappresentare nella lista di centrosinistra”.

Così, in una nota, il coordinatore di FdI L’Aquila Claudio Gregori e la vice coordinatrice Benedetta Fasciani.

“Il consenso ottenuto – dichiarano– è il frutto di un lavoro politico e amministrativo concreto, fondato sull’ascolto dei territori, sulla capacità di governo e su una squadra unita. Il centrodestra dimostra ancora una volta di essere la coalizione di riferimento. Particolarmente rilevante è l’affermazione di Fratelli d’Italia, che si conferma primo partito sul territorio, rafforzando la propria leadership politica e il proprio radicamento nelle comunità locali”.

“Il risultato dei candidati di Fratelli d’Italia rappresenta un segnale politico chiaro e conferma la bontà della linea portata avanti dal partito. Ai candidati eletti rivolgiamo i nostri complimenti e un augurio di buon lavoro, certi che sapranno interpretare con responsabilità e determinazione il mandato ricevuto. Il centrodestra esce da queste elezioni più forte, compatto e pronto a proseguire il lavoro nell’interesse della Provincia e dei suoi cittadini”, concludono.