PROVINCIA L’AQUILA: FIRMATO CONTRATTO PER LAVORI SULLA STRADA REGIONALE 579 ‘PALENTINA’

L’AQUILA – E’ stato firmato, presso la sede provinciale di via Monte Cagno, all’Aquila, il contratto d’appalto per l’affidamento dei lavori urgenti sulla strada regionale 579 “Palentina” per la manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Imele, in località Villa San Sebastiano Vecchia, nel Comune di Tagliacozzo (L’Aquila), per un importo complessivo pari a 76.131,00 euro, al netto dell’Iva, e sottoscritto dall’impresa, Società Immobiliare S. Elia Srl, con sede in L’Aquila.

“La Provincia dell’Aquila – dichiara il consigliere delegato alla viabilità Gianluca Alfonsi – attraverso l’impegno costante e quotidiano con le comunità locali, ha il dovere di sostenere la crescita e lo sviluppo economico di questi territori, in modo particolare in questo momento di grave crisi provocata dall’emergenza pandemica in corso. Tutti i nostri interventi tendono ad evitare lo spopolamento delle aree interne nonché garantire piena sicurezza sulla percorribilità delle nostre carrabili”.

“Esprimo soddisfazione per l’imminente inizio dei lavori su questa importantissima arteria –dichiara il consigliere della Provincia dell’Aquila, Roberto Giovagnorio -, e ringrazio il dirigente della viabilità della Provincia, Nicolino D’Amico, il funzionario d’area, Pino Di Bernardino e il delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi che, con il sottoscritto, hanno seguito l’intero iter dei lavori”.

Il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ringrazia i consiglieri, Gianluca Alfonsi e Roberto Giovagnorio, per l’impegno che impiegano per l’area dell’intera Marsica, con numerosi cantieri aperti a vantaggio dei cittadini che percorrono la rete stradale provinciale.

