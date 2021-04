PROVINCIA L’AQUILA: IN BILANCIO 7,8 MILIONI INVESTIMENTI PER LA MARSICA

L’AQUILA – Il Consiglio della Provincia dell’Aquila ha approvato il bilancio 2021-2023 che prevede stanziamenti per l’area Marsicana per oltre 7 milioni e 847 mila euro. In particolare, per l’anno corrente, gli impieghi riguarderanno il settore della viabilità per euro 2.077.133, mentre per l’edilizia scolastica, nel triennio, sono previste somme pari a € 3.770.000. Da precisare sono già inseriti nel bilancio ulteriori 2.000.000 di euro a valere sul fondo di manutenzione ordinaria.

Inoltre, è in itinere l’iter per la sistemazione della Strada Provinciale n. 20 “Marruviana”, che prevede un impegno di spesa per oltre 3.000.000 di euro.

“La programmazione stabilita per l’area Marsicana – dichiarano i consiglieri, Gianluca Alfonsi, delegato alla viabilità e all’edilizia scolastica e il consigliere, Roberto Giovagnorio, delegato al territorio e urbanistica del gruppo consiliare ‘Marsica in Provincia’ -, è stata deliberata in ragione delle principali urgenze e necessità del territorio, attraverso la piena collaborazione con le amministrazioni locali e la struttura provinciale della viabilità, che ringraziamo per il lavoro svolto. Esprimiamo, pertanto, piena soddisfazione per aver approvato un piano triennale che restituirà al nostro territorio strade e scuole sicure”.

Ulteriori 4.050.000 euro sono inoltre previsti per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici e 4.865.000 euro per la manutenzione di ponti e viadotti (decreto in corso di registrazione).