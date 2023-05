PROVINCIA L’AQUILA: IN CORSO LAVORI SULLA SP 51 DEL SAGITTARIO, DA PRATOLA A SULMONA

L’AQUILA – I lavori di risanamento del corpo stradale ammalorato della S.P. 51 del Sagittario (via Cerrano) sono attualmente in corso e saranno presto terminati. La zona interessata è quella dal km 0+000 al km 4+800 in cui saranno svolte opere di risanamento del manto stradale deteriorato in tratti alterni. L’ammontare totale del contratto è di circa 392.000,00 €.

“È dal momento del mio insediamento nel Consiglio Provinciale (dicembre 2021) che ho posto il rifacimento di questo importante collegamento stradale tra Pratola Peligna e Sulmona quale obiettivo primario del mio mandato. Sono particolarmente soddisfatto anche perchè l’esecuzione dei lavori è coinciso con il transito del Giro d’Italia. Approfitto dell’occasione per ringraziare il presidente della Provincia, i consiglieri provinciali ed i membri della commissione viabilità per aver recepito da subito la mia istanza ed aver inserito l’opera nel bilancio quale intervento prioritario ed inderogabile per l’anno in corso. Ringrazio anche il dirigente ed i tecnici del settore viabilità per l’impegno profuso affinchè l’opera venisse realizzata tempestivamente. È un intervento di importanza strategica che oltre a migliorare la viabilità di un tratto stradale particolarmente utilizzato ne incrementa la sicurezza, grazie anche al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale” ha dichiarato il Consigliere Provinciale Nunzio Tarantelli.

Ci ha tenuto ad esprimere la sua soddisfazione anche il presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso: “Ringrazio il consigliere Tarantelli per l’impegno profuso e tutto il personale della Provincia che ha lavorato, al solito, alla procedura in maniera puntuale ed efficace”.