PROVINCIA L’AQUILA, INIZIATI LAVORI SULLE STRADE PROVINCIALI DI COPPITO, DI SILVAPLANA E FORULENSE

L’AQUILA – Sono iniziati oggi i lavori sulle Strade Provinciali n. 33 “di Coppito”, che interesseranno le zone di Coppito e Preturo (frazioni dell’Aquila) nelle adiacenze dell’aeroporto, n. 5 “di Silvaplana” e n. 31 “Forulense” che prevedono il rifacimento della pavimentazione mediante stesura di conglomerato bituminoso e opere minori accessorie, per un importo complessivo progettuale pari a 400mila euro.

“Continuano gli investimenti sulle strade del territorio Aquilano, – dichiara il delegato alla viabilità per l’area dell’Aquila, Luca Rocci -, nonostante le acclarate difficoltà che le province stanno attraversando, assicurando all’utenza la sicurezza e la tranquillità con interventi, in alcuni casi, attesi da anni. La programmazione assunta con l’approvazione del bilancio e i lavori di prossima realizzazione concorreranno al rilancio economico e sociale delle aree interne e garantiranno, nel contempo, ulteriori miglioramenti delle infrastrutture viarie di competenza provinciale”.

I lavori in corso di realizzazione rientrano tra gli interventi finanziati attraverso il Masterplan per l’Abruzzo – Sub intervento 1.