PROVINCIA L’AQUILA, LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ALL’IPSAA “SERPIERI” DI CASTEL DI SANGRO

CASTEL DI SANGRO – La Provincia Dell’Aquila per effetto della determina dirigenziale n. 340 del 21/12/2021, ha affidato i lavori relativi all’adeguamento sismico dell’IPSAA “A. Serpieri” di Castel di Sangro” per un importo complessivo dei lavori è stato stimato in euro 867.624,57.

L’amministrazione provinciale aveva affidato l’incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, la contabilità e la redazione del CRE, per l’intervento in oggetto, all’Ing. Roberto Capodacqua. Le opere saranno avviate compatibilmente con le attività scolastiche e con ogni probabilità saranno concentrate nel periodo di chiusura dell’anno scolatico in corso.

Il presidente del Consiglio provinciale Angelo Caruso e il Consigliere delegato Maurizio Proietti esprimono grande soddisfazione per il risultato raggiunto, poiché costitusce un traguardo importante per il programma di messa in sicurezza dei plessi scolastici della Provincia. Il presidente unitamente al consigliere Nunzio Tarantelli annunciano che è pronta anche la progettazione esecutiva dell’Istituto Agrario di Pratola per la quale è previsto l’adeguamento sismico del plesso peligno. Dunque si è aperta una nuova fase anche per gli istituti agrari che, sottolineano Caruso e Tarantelli, costituiscono un punto fondamentale per il rilancio del settore agroalimentare.