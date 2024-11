PROVINCIA L’AQUILA: “NESSUN RISCONTRO SU PRESUNTE PROBLEMATICHE RELATIVE AL LICEO COTUGNO”

L’AQUILA – “La Provincia dell’Aquila sulle questioni sollevate riguardo a presunte disfunzioni presenti all’interno dei plessi scolastici di via Ficara e via Leonardo da Vinci dell’Aquila ha attivato tempestivamente una verifica su quanto riportato con nostro stupore dalla stampa, poiché in precedenza non ha ricevuto alcuna segnalazione ufficiale dalla dirigente scolastica del Liceo ‘D. Cotugno’ del capoluogo abruzzese sulle problematiche denunciate, che non hanno in ogni caso trovato riscontro”.

Così, in una nota, il consigliere provinciale Gabriella Sette, che detiene la delega all’Edilizia scolastica, in merito alle polemiche che da giorni occupano le cronache locali.

“Nel dettaglio dunque abbiamo eseguito delle verifiche a seguito delle criticità denunciate dagli studenti ospitati nella struttura di via Leonardo da Vinci su presunti ‘problemi strutturali’ e ‘temperature non adeguate al normale svolgimento delle lezioni’ – spiega il consigliere Sette – Dobbiamo sottolineare tuttavia che i tecnici che si sono recati nel plesso per un sopralluogo, non hanno riscontrato alcun problema a livello strutturale, tanto meno sul fronte delle temperature. Ribadisco che non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione ufficiale e che restiamo a disposizione. Questa amministrazione provinciale, guidata dal presidente Angelo Caruso, ha da sempre l’obiettivo di garantire agli studenti e a tutto il personale scolastico spazi di apprendimento funzionali e sicuri”.

Per quanto riguarda il Modulo a uso scolastico provvisorio (Musp) in via Ficara, struttura di proprietà del Comune dell’Aquila che ospita il liceo Musicale, “le criticità in merito all’impianto termico sono già state segnalate e abbiamo interlocuzioni costanti con l’Ente comunale sul tema”.