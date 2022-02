PROVINCIA L’AQUILA: NOMINATE COMMISSIONI, CARUSO, “REGIONE CI RESTITUISCA DELEGHE”

L’AQUILA – Il Consiglio Provinciale dell’Aquila si è riunito il giorno alla presenza di tutti i consiglieri, presso la Sala del Consiglio Comunale dell’Aquila “Tullio De Rubeis”.

I due punti posti all’Ordine del Giorno sono stati le linee programmatiche di mandato, un documento tramite cui il presidente Angelo Caruso ha illustrato i principali orizzonti verso cui verterà il suo mandato, l’istituzione delle commissioni consiliari e la loro composizione.

I punti fondanti sui quali il Presidente intende basare la strategia di sviluppo dell’Ente sono: sostenibilità ambientale, scuole sicure, piano straordinario per la viabilità, sinergia con i Comuni del territorio per azioni coese tra grandi centri e piccoli comuni.

Un altro dei punti di partenza del programma è il ruolo delle Province, in quanto istituzioni della Repubblica devono tornare ad essere nelle condizioni di erogare servizi ai Comuni ed alle loro comunità. Per far sì che ciò avvenga occorre che quella autonomia finanziaria prevista nella stessa Costituzione venga effettivamente riconosciuta.

L’obiettivo, che sarà costantemente perseguito mediante la partecipazione al tavolo UPI, è quello di un confronto costante tra i vari livelli di governo per portare avanti una visione condivisa del rilancio dell’Ente.

Il Presidente si è poi soffermato sulla esigenza della restituzione di funzioni dalla Regione, tra cui pesca, caccia, cultura, materie appartenenti già alla Provincia prima della riforma Del Rio.

Il rapporto Provincia-Comuni sarà sempre più orientato a progettare e lavorare soprattutto in direzione delle nuove opportunità legate al PNRR, facendosi interpreti delle istanze dei territori. Innovazione, semplificazione e specializzazione sono le leve su cui continuare a puntare per offrire nuovi servizi amministrativi su aspetti organizzativi e di assistenza per le diverse attività gestionali dei nostri Comuni.

Inoltre, sono stati nominati i membri delle Commissioni Consiliari.

Commissione Edilizia Scolastica e Pubblica: Calvisi, Proietti, Alfonsi, Silvagni, La Gatta, Sette

Commissione Viabilità: Calvisi, Proietti, Iacutone, Chiappini, Camilli, Tarantelli

Commissione Territorio, Ambiente, Urbanistica, Assistenza EE.LL: Calvisi, Proietti, Alfonsi, Chiappini, La Gatta, Tarantelli

Commissione Bilancio, Patrimonio, Personale: Calvisi, Proietti, Iacutone, Camilli, Silvagni, Tarantelli

Commissione Statuto e Regolamenti: Calvisi, Proietti, Alfonsi, Chiappini, La Gatta, Sette