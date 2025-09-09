PROVINCIA L’AQUILA: NOMINATI REVISORI CONTI, OK CONVENZIONE SULMONA PER SEGRETARIA GENERALE COLELLA

L’AQUILA – Un nuovo assetto nei controlli contabili e una collaborazione istituzionale rafforzata tra Provincia dell’Aquila e Comune di Sulmona: sono queste le principali decisioni assunte oggi dal Consiglio provinciale.

L’Assemblea ha dunque nominato Luigi Alfredo Carunchio e Giancarlo Micozzi quali Revisori dei Conti e ha confermato Felicia Mazzocchi alla presidenza del Collegio, incarico che aveva già ricoperto nel precedente triennio e per il quale è risultata nuovamente idonea. La conferma è arrivata con un voto favorevole che sottolinea, come ribadito dai componenti della maggioranza provinciale, “continuità e competenza nella gestione dei controlli finanziari”.

Approvato anche lo schema di convenzione per la gestione associata della Segreteria Generale tra Provincia e Comune di Sulmona.

L’accordo prevede che la segretaria generale, Franca Colella, presti servizio per il 60% a Sulmona e per il 40% in Provincia, “con una distribuzione settimanale che le permetterà di garantire presenza e operatività strategica in entrambi gli enti”, hanno sottolineato i consiglieri di maggioranza. L’accordo consentirà l’insediamento di Colella entro la fine del mese.

Con queste scelte, come ribadito dal presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, “questa amministrazione intende assicurare continuità e trasparenza nella gestione amministrativa, rafforzando allo stesso tempo la collaborazione con i Comuni del territorio, con l’obiettivo di raggiungere una maggiore efficienza dei servizi per tutti i cittadini”.