PROVINCIA L’AQUILA: LE REGOLE PER L’UTILIZZO E LA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, LA DIRETTA

L’AQUILA – L’Amministrazione della Provincia dell’Aquila ha convocato, per le 11,30, presso la sede di Via Monte Cagno in L’Aquila, una conferenza stampa per informare la cittadinanza in materia di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.

Abruzzoweb segue in diretta l’iniziativa.

La Provincia dell’Aquila è autorità competente per tutti i comuni della provincia con eccezione dei comuni di Avezzano e L’Aquila. Allo scopo la Provincia consente ai cittadini di effettuare la certificazione dell’impianto termico, per mezzo del manutentore di fiducia: il cittadino che effettua la certificazione non incorre in sanzioni o in oneri aggiuntivi derivanti dall’ispezione a pagamento dell’impianto, come previsto dalle norme vigenti.

Saranno presenti all’incontro il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, il rappresentante della Confartigianato dell’Aquila, Angelo Taffo, il delegato all’edilizia pubblica della Provincia dell’Aquila, Francesco De Santis, il delegato all’ambiente della Provincia dell’Aquila, Berardino Morelli.