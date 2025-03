PROVINCIA L’AQUILA: OK A INVESTIMENTO DI OLTRE 16 MILIONI PER LA SICUREZZA NELLE STRADE

L’AQUILA – Oltre 16 milioni di euro per migliorare la sicurezza delle strade provinciali: è questo il risultato dell’approvazione, all’unanimità, dell’aggiornamento al Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027, avvenuta ieri in Consiglio provinciale all’Aquila.

Gli interventi, che prevedono la messa in sicurezza e l’adeguamento funzionale delle strade provinciali, saranno finanziati con risorse del Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027, all’interno dell’Accordo per la coesione sottoscritto tra il presidente del Consiglio dei ministri e la Regione Abruzzo, che trasferirà i fondi, già stanziati, alla Provincia dell’Aquila.

Con un importo complessivo di 16.437.228 euro, “il progetto è parte di un piano strategico più ampio che mira a valorizzare la rete viaria provinciale, migliorando la qualità della vita dei cittadini e potenziando le opportunità di sviluppo economico per il nostro territorio”, ha ribadito il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso.

La proposta progettuale prevede interventi di messa in sicurezza della rete viaria, articolati su tutte le aree funzionali della provincia.

Per l’area “Alta Valle dell’Aterno-L’Aquila-Gran Sasso (Campo Imperatore)”: strada provinciale 86 “del Vasto” – strada regionale 17 bis dir. Per l’area Valle Peligna-Alto Sangro e Valle del Sagittario: strada provinciale 12 “Frentana” – strada provinciale 13 “Morronese” – strada regionale 479. Per l’area funzionale Gran Sasso (Fonte Vetica)-Piana di Navelli-Valle Subequana: strada provinciale 8 “Peltuinate” – strada provinciale 80 “Campo Imperatore-Vado di Sole” – strada provinciale 72 Capestrano – strada provinciale 94 “del Tirino” – strada regionale 602 “Forca di Penne”.

Interventi sono poi previsti per la strada provinciale 89 “Dorsale Palentina”, la strada provinciale 23 Dir. Gallo e la strada provinciale 122 “dell’Oriente”, ricadenti nell’area “Carseolano-Valle Roveto-Tagliacozzo”. Infine per l’area funzionale Marsica Fucense-Pnalm (Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise)-Altopiano delle Rocche: la strada provinciale 17 del Parco Nazionale d’Abruzzo.

Grande soddisfazione è stata poi espressa dal vice presidente della Provincia, Gianluca Alfonsi, e dal consigliere provinciale Vincenzo Calvisi. “La Provincia dell’Aquila si conferma in prima linea per la crescita sostenibile e la sicurezza del territorio, un passo importante per un futuro migliore per tutti i suoi cittadini”, ha aggiunto il vice presidente Alfonsi.

Nel corso della seduta, è stata perfezionata anche la surroga del consigliere provinciale Calvino Cotturone, che subentra ad Antonella La Gatta, la quale cessa la sua carica a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale di Sulmona (L’Aquila).

Cotturone ha commentato con soddisfazione il suo nuovo incarico, ringraziando La Gatta per il lavoro svolto in questi anni: “Questa nuova responsabilità mi spinge a impegnarmi al massimo per il bene della nostra comunità – ha dichiarato Cotturone – Lavorerò con dedizione per garantire che ogni risorsa venga utilizzata al meglio, per il futuro del nostro territorio. Ci tengo infine a ringraziare tutti gli amministratori che mi hanno dato fiducia e che mi hanno permesso oggi di rivestire questa importante carica in Provincia”.

Votata all’unanimità anche la mozione a prima firma del vice presidente Alfonsi con la quale, in vista degli eventi legati a “L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026”, si impegna il presidente Caruso a far parte del comitato organizzatore, facendosi portatore delle istanze dei Comuni, ai fini dell’inserimento di iniziative culturali da programmare sull’intero territorio provinciale.

Unanimità anche per la mozione a firma del consigliere provinciale Calvisi, che vale come atto di indirizzo per i settori competenti, e che impegna il presidente della Provincia e il dirigente del settore Viabilità, l’ingegnere Nicolino D’Amico, “a porre in essere tutti gli atti di competenza per la risoluzione della convenzione tra la Provincia e il Comune dell’Aquila per il taglio dell’erba sulle strade di competenza dell’Ente provinciale”.

“Questa mozione va nella direzione di efficientare il servizio del taglio dell’erba sulle strade provinciali ricadenti nel capoluogo abruzzese, affinché lo stesso venga ricondotto, già dalla prossima stagione primaverile, esclusivamente in capo all’amministrazione provinciale – ha spiegato Calvisi – Il tutto è ora possibile grazie al potenziamento del parco mezzi e del personale dell’ente provinciale, realizzato nell’ultimo anno”.