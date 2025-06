PROVINCIA L’AQUILA: OK A PROGETTO ESECUTIVO DI MESSA IN SICUREZZA DEL “DE NINO- MORANDI” A SULMONA

L’AQUILA – La Conferenza di servizi, che si è tenuta ieri mattina, ha espresso unanime consenso per il progetto esecutivo relativo ai lavori di messa in sicurezza del lotto 2 dell’Istituto scolastico “A. De Nino – R. Morandi” di Sulmona (L’Aquila). Si tratta di un passaggio decisivo verso la riapertura della storica sede scolastica, chiusa da oltre un decennio. “Una svolta importante, attesa da anni, che segna un punto fermo nel percorso di recupero dell’edificio”, ha dichiarato il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso.

Il progetto, che prevede un investimento pari a 6.523.349 euro, di cui 5.688.066 euro con finanziamento Cipess e 835.282 euro con fondi di bilancio della Provincia, è stato esaminato e approvato dai rappresentanti dei numerosi enti coinvolti, tra cui: il Segretariato regionale, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, la Prefettura dell’Aquila, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l’Usrc, la Regione Abruzzo, il Comune di Sulmona, il Provveditorato alle Opere pubbliche e la stessa Provincia dell’Aquila.

Come ricordato dall’ingegnere Alessia Fagnani, dirigente del settore Edilizia scolastica dell’Ente provinciale, si procederà ora con le fasi successive di verifica e validazione del progetto, propedeutiche all’indizione della gara d’appalto e all’avvio dei lavori. Il presidente Caruso ha infine ribadito “l’urgenza e l’impegno dell’Ente per completare un intervento fondamentale per il futuro dell’Istituto scolastico e per l’intera comunità”.