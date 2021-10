PROVINCIA L’AQUILA: OK A PROGETTO PER SISTEMAZIONE STRADA FRANATA A CARSOLI

L’AQUILA – Approvato il documento di fattibilità progettuale per i lavori di sistemazione urgente del corpo stradale, franato al km. 9+800 (lato destro), della Strada Provinciale n. 107 “di Villa Romana”, nel comune di Carsoli (L’Aquila), ai fini dell’inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche anno 2021-2023 e nell’elenco annuale 2021-2022, per un importo, finanziato dall’amministrazione della Provincia dell’Aquila, per complessivi 614.000 euro.

“L’intento di questa amministrazione è quello di operare in ogni zona della Marsica – dichiara il consigliere delegato all’edilizia scolastica Gianluca Alfonsi – e i lavori realizzati e quelli di prossima programmazione per l’area del Carseolano dimostrano un’attenzione evidente per un territorio di fondamentale importanza per l’intera provincia, rilevante crocevia e principale collegamento con la capitale. La sistemazione di questa carrabile consentirà, innanzitutto, di essere percorsa in sicurezza ma contribuisce a rendere le nostre strade importanti direttrici al fine di favorire nuove forme di insediamenti alleviando la piaga dello spopolamento delle aree interne”.

Il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, che ha firmato la proposta di decreto, si dice soddisfatto per questo e altri interventi che si stanno predisponendo per la redigenda programmazione, auspicando che presto le province possano recuperare totalmente quel ruolo di raccordo con le municipalità oggi, purtroppo, solo in parte esistente.