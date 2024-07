PROVINCIA L’AQUILA: OK A STABILIZZAZIONI, CARUSO, “RECUPERARE PROFESSIONALITA’ E PROTAGONISMO”

L’AQUILA – “ll recupero di professionalità, il potenziamento dell’organico, rappresenta per noi un passo importante. Prima della legge Delrio, avevamo 750 dipendenti, oggi siamo al di sotto dei 300, con funzioni che stiamo però riacquisendo. Le stabilizzazioni vanno dunque inquadrate nell’obiettivo di far tornare le Province al loro protagonismo e centralità”.

Sono le parole del presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, al termine del consiglio provinciale di giovedì scorso, che ha provveduto alla stabilizzazione di 14 dipendenti, di cui 6 istruttori direttivi tecnici e 8 conducenti di mezzi pesanti, per una spesa complessiva di 893.000 euro.

Altro importante provvedimento, nell’ambito dell’approvazione della seconda nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, sono stati i finanziamenti a importanti opere di edilizia scolastica e viabilità.

Nel settore dell’edilizia scolastica previsti 40.000 euro per l’efficientamento energetico dell’Iss “G. Galilei” di Avezzano, 130.000 euro per l’adeguamento sismico dell’Ipsaa “A. Serpieri” di Castel di Sangro e 200.000 euro per la realizzazione di nuove aule scolastiche per l’IIS “A. Serpieri” di Avezzano.

Nell’ambito della viabilità previsti 137.000 euro per la realizzazione di una rotatoria, in cofinanziamento con il Comune dell’Aquila, nei pressi della scuola primaria di Pianola.

Inoltre stanziati 400.000 euro per il consolidamento del Ponte Sagittario (Castrovalva) sulla strada regionale 479, 430.000 euro per il consolidamento del ponte sulla strada provinciale 53 “Dell’Albanese” a Sulmona, 60.000 euro per incremento di spesa per lavori di consolidamento di un ponte nel comune di Roccaraso, 1.968.000 euro per lavori di messa in sicurezza della Strada Via San Leonardo nel comune di San Pio delle Camere, 180.000 euro per consolidamento di un ponte sulla strada provinciale52 “Nolfese”, 120.000 euro per consolidamento di un ponte sulla strada provinciale 42 “di Collepietro”, interventi per 160.000 euro sulla strada regionale 15 presso il casello autostradale di Pratola e 180.000 euro per la manutenzione straordinaria della strada regionale 17 “Svolte di Popoli” in vista della cronoscalata di agosto 2024.

Inoltre finanziate tre nuove progettazioni: 260.000 euro per lavori sulla S.P. 58 presso il comune di Scontrone, 200.000 euro per lavori sulla strada provinciale 9 “Marsicana” e 463.000 euro per lavori sulla strada provinciale 63 “Simbruina”.

Tiene a sottolineare Vincenzo Calvisi, consigliere con delega in materia di “viabilità Area L’Aquila: “ha trovato un finanziamento con circa due milioni di euro a valeregià dal 2024 un importante intervento nel comune di San Pio delle Camere, sulla strada San Leonardo, che serve otto comuni del comprensorio e che entro il 2026 sarà interamente realizzata. Molto soddisfatto anche per la copertura di un altro importante intervento nel comune dell’Aquila, sulla rotatoria situata nella frazione di Pianola, che aumenterà la sicurezza stradale”.

Ad esprimere soddisfazione per le stabilizzazioni è poi Ernesto Fracassi, consigliere con delega a “Urbanistica Area Marsica e Attuazione PNRR Area Marsica”.

“Ritengo un grande risultato l’essere riusciti a stabilizzare 14 persone che andranno a rafforzare il nostro organico. E questo è stato possibile grazie alla nostra capacità di attingere a un fondo destinato ai crateri sismici. Una vittoria che sento anche nelle vesti di sindacalista.

Il nostro personale è ancora sotto dimensionato ma ci sono dei bandi in corso e da questo punto di vista sono ottimista”.

Altro punto all’ordine del giorno l’approvazione di un nuovo regolamento, per l’affidamento sotto soglia comunitaria (fino a 5 milioni), sulla facilitazione della rotazione negli appalti pubblici, evitando così una penalizzazione delle imprese locali.