L’AQUILA – “Un risultato di gestione 2024 che evidenzia un perfetto stato di salute dei conti della Provincia, che consegue un incremento del patrimonio immobiliare pari a 21,2 milioni di euro e 1,6 milioni per quello mobiliare, inclusi 1,3 milioni per il parco mezzi e 22,4 milioni di euro disponibili per nuovi investimenti”.

Così il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, a margine della seduta del Consiglio provinciale di questa mattina, in cui è stato approvato il Rendiconto della gestione 2024 dell’Ente.

“Con questa approvazione confermiamo l’efficienza e la solidità della Provincia dell’Aquila – ha sottolineato il presidente Caruso – I 22,4 milioni di euro disponibili per nuovi investimenti sono il frutto di un lavoro costante e ben strutturato e saranno destinati ad attività già programmate, oltre che alle esigenze emergenti nei settori strategici dell’Ente”.

La relazione tecnica è stata illustrata dal dirigente del settore Ragioneria generale, Paola Contestabile, che ha ribadito: “I risultati del Rendiconto sono estremamente positivi, sia dal punto di vista finanziario che economico”.

Soddisfazione è poi stata espressa dal vicepresidente della Provincia dell’Aquila, Gianluca Alfonsi e dai consiglieri provinciali dell’area Marsica, Roberto Giovagnorio, Ernesto Fracassi, Dino Iacutone, Alessandra Cerone, per la variazione di Bilancio “che prevede ulteriori 3 milioni di euro in fondi destinati alla manutenzione viaria delle strade interessate dalla settima tappa del Giro d’Italia 2025 e che vanno a implementare i numerosi lavori già avviati su tutte le strade marsicane”.

In particolare 510 mila euro sono previsti per lavori sulla strada provinciale 12 “Frentana”, 1,24 milioni per interventi sulle strade provinciali 9 “Marsicana” e 11 “Sirentina”. Quest’ultima sarà oggetto di ulteriori lavori per il rifacimento straordinario della pavimentazione stradale, per una spesa pari a 1,25 milioni di euro.

Il Consiglio provinciale ha infine votato all’unanimità l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della variante alla strada provinciale 1 “Amiternina”, in corrispondenza dell’abitato della frazione aquilana di Sassa.

Il consigliere provinciale Vincenzo Calvisi, che detiene la delega alla Viabilità nell’area aquilana, ha evidenziato “l’importanza strategica di questa opera, da realizzarsi in sinergia con il Comune dell’Aquila, in qualità di soggetto attuatore, con il quale è stato già sottoscritto un accordo di programma”.

“Si tratta – ha aggiunto infine Gabriella Sette, presidente della commissione Viabilità – di un’opera fondamentale e attesa da tempo, che sarà a servizio del nuovo polo scolastico di Sassa e dell’intero territorio”.