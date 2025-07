PROVINCIA L’AQUILA: OLTRE 5 MILIONI DI EURO AL COMPRENSORIO DEL CAPOLUOGO DI REGIONE

L’AQUILA – Ammontano a circa 5,7 milioni di euro le nuove risorse per interventi nell’area aquilana, a seguito della variazione al bilancio 2025–2027 approvata lo scorso 10 luglio dal Consiglio provinciale dell’Aquila, che ha dato il via libera all’utilizzo di 17,8 milioni di euro complessivi, derivanti dall’avanzo di amministrazione.

“Per la viabilità sono previste risorse per 2,7 milioni di euro, per i seguenti interventi – dichiara il consigliere provinciale Vincenzo Calvisi, delegato alla Viabilità per l’area aquilana – 800 mila euro per il rifacimento dei piani viabili delle strade provinciali 30 ‘di Cascina’ e 105 ‘di Monte Cabbia’, nel comune di Cagno Amiterno; 826 mila euro mila euro per interventi sui ponti della strada regionale 5 bis, nei comuni di Ocre e L’Aquila; 350 mila euro per il rifacimento dei piani viabili della strada provinciale 8 ‘Peltuinate’, nel tratto urbano di San Demetrio ne’ Vestini; 350 mila euro per la riapertura del tratto chiuso della strada provinciale 36 ‘Forconese’, nel comune di Fossa. A questi – prosegue Vincenzo Calvisi – si aggiungono 270 mila euro per la sistemazione dei ponticelli lungo la strada provinciale 1 ‘Amiternina’; 162 mila euro per interventi di miglioramento della sicurezza per l’utenza scolastica del plesso ‘Gianni Rodari’, ubicato nella strada provinciale 1 ‘Amiternina’; 30 mila euro per la manutenzione delle protezioni laterali della strada provinciale 70 ‘di Collebrincioni'”.

“Per interventi nelle sedi scolastiche e uffici – dichiara il consigliere provinciale Gabriella Sette, delegata all’Edilizia per l’area aquilana – sono previsti circa 3 milioni di euro. Nello specifico, 450 mila euro sono destinati per la nuova palestra del Liceo Scientifico ‘A. Bafile’ dell’Aquila, in aggiunta ai fondi già stanziati; 610 mila euro, in aggiunta al finanziamento Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) già esistente, per il restauro del complesso conventuale di Collemaggio, destinato a diventare un centro antiviolenza. Per l’adeguamento dell’impianto termico dell’Istituto ‘Andrea D’Aosta’ le risorse stanziate ammontano a 1,6 milioni di euro – prosegue Sette – mentre 300 mila euro sono destinati alla manutenzione straordinaria del Musp (Modulo a uso scolastico provvisorio) ‘ex Mariele Ventre’, attualmente sede provvisoria del Liceo Musicale. Infine, tra i nuovi interventi finanziati rientra anche la valorizzazione del patrimonio storico-artistico: con uno stanziamento di 40 mila euro, sarà infatti possibile completare il restauro degli arredi storici del Palazzo del Governo dell’Aquila, destinato a breve a ospitare gli uffici provinciali”.

“Con questi interventi – concludono i consiglieri Calvisi e Sette – l’amministrazione provinciale, guidata dal presidente Angelo Caruso, continua a dare risposte concrete, in condivisione con le amministrazioni locali”.