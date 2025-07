PROVINCIA L’AQUILA: OLTRE SETTE MILIONI PER STRADE E SCUOLE NELLA MARSICA

L’AQUILA – Oltre sette milioni di euro di investimenti destinati alla Marsica tra nuove opere e incrementi di spesa nei settori della viabilità e dell’edilizia scolastica. È quanto stabilito dalla variazione di bilancio 2025–2027 approvata giovedì 10 luglio dal Consiglio provinciale dell’Aquila.

Gli interventi approvati coprono un ampio spettro di opere, dalla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle principali arterie stradali del territorio all’efficientamento energetico e adeguamento degli edifici scolastici.

“Con questa variazione di bilancio, la Provincia dell’Aquila rafforza il proprio impegno a favore della Marsica, non con parole, ma con stanziamenti puntuali, progettualità definite e opere cantierabili – ha sottolineato il vicepresidente della Provincia dell’Aquila, Gianluca Alfonsi – È una risposta concreta a un territorio che troppo spesso in passato è stato relegato ai margini delle priorità. Oggi la Marsica è al centro della programmazione provinciale, come merita, per estensione, per popolazione, per ruolo strategico e per la dignità delle sue comunità. Non si tratta di una somma casuale di interventi, ma di una visione organica del territorio: intervenire sulle infrastrutture viarie e sul patrimonio scolastico significa agire sui presupposti dello sviluppo, sulla sicurezza, sul diritto allo studio e alla mobilità. È un’azione amministrativa che traduce in atti concreti una precisa volontà politica: ridurre le distanze, garantire equità territoriale, investire laddove c’è futuro”.

Soddisfazione è stata espressa anche dai consiglieri provinciali Dino Iacutone, delegato all’edilizia scolastica per l’area Marsica, Alessandra Cerone, Roberto Giovagnorio ed Ernesto Fracassi, che hanno sottolineato come “l’attenzione riservata al comprensorio rappresenti una risposta concreta alle esigenze dei cittadini e una dimostrazione di come la buona amministrazione possa incidere direttamente sulla qualità della vita dei territori”.

Tra i principali interventi, spiccano i lavori sulla strada provinciale 17 “del Parco Nazionale d’Abruzzo”, con due cantieri distinti: uno nel Comune di Gioia dei Marsi, dove è previsto il ripristino e l’adeguamento statico e sismico del ponte sul fiume Giovenco, per un importo complessivo di 900.000 euro (di cui 100.000 di integrazione

con risorse di bilancio), l’altro nel Comune di Bisegna, dove sarà consolidato un versante instabile. L’investimento per quest’ultimo intervento è pari a 500.000 euro.

Altri lavori riguardano la strada regionale 82 “della Valle del Liri”, dove si procederà al risanamento di aree soggette a movimenti franosi e alla regimazione delle acque, per un investimento totale di 1.250.000 euro, di cui 1.120.000 saranno stanziati nelle annualità 2025 e 2026. A Scurcola Marsicana, sulla sp 62 “Palentina”, è previsto il miglioramento della fruibilità della rotatoria all’ingresso del paese, per un importo di 200.000 euro.

A beneficio della sicurezza e della percorribilità si collocano anche gli interventi sulla sp 22 “Circonfucense”, tra Luco dei Marsi e Trasacco, dove sono previsti interventi sul piano viabile e per le barriere laterali per un totale di 1.100.000 euro; sulla sp 125 “di Antrosano”, tra la frazione di San Pelino e Avezzano, con la realizzazione di percorsi protetti per pedoni (400.000 euro) e all’intersezione tra la sp 24 “di Alba Fucense” e la sp 62 “Palentina”, nel territorio comunale di Massa d’Albe, dove sarà realizzata una rotatoria per migliorare la sicurezza della circolazione (300.000 euro).

Novità anche sul fronte dell’edilizia scolastica. Al Liceo Artistico “Vincenzo Bellisario” di Avezzano si procederà con una ristrutturazione parziale e la riqualificazione energetica dell’edificio (610.000 euro), a cui si aggiungono ulteriori lavori per l’efficientamento della rete termica, la sostituzione dei generatori e l’adeguamento dei locali tecnici, per un ulteriore investimento pari a 1.150.000 euro, di cui 990.000 da stanziamento in bilancio.

All’Istituto “A. Serpieri” sarà realizzata una nuova scala esterna ai fini antincendio, per un importo di 180.000 euro, mentre all’Istituto d’istruzione superiore “G. Galilei” si interverrà con l’installazione di sistemi oscuranti meccanizzati sugli infissi esposti a sud, per un totale di 150.000 euro.