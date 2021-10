PROVINCIA L’AQUILA, PARTONO LAVORI SULLA STRADA PROVINCIALE 27 “DEL CAVALIERE”

ORICOLA – Sono stati affidati i lavori per la sistemazione urgente del tratto stradale fortemente ammalorato al km. 1+680, lato destro, della S.P. 27 ‘del Cavaliere’, direzione Civita, nel Comune di Oricola (L’Aquila). I lavori sono stati appaltati dall’impresa Di Marco S.r.l. con sede in Carsoli (L’Aquila) per un importo complessivo progettuale di oltre 22mila euro.

“Continuano i lavori sulle strade della Marsica, dichiara il consigliere delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi, sulle quali questa provincia continua a investire, indice di concretezza e buon governo. Ritengo che ogni azione sul territorio sia utile per garantire sicurezza ai cittadini e fattore di positiva deterrenza allo spopolamento delle aree interne, oltre che un incentivo al rafforzamento dello sviluppo economico di queste aree. Ringrazio il dirigente del settore viabilità della Provincia, Ing. Nicolino D’Amico, i funzionari d’area e tutto il settore per la preziosa collaborazione”.